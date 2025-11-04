Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Юрий Гусев: Киев и Баку обсуждают долгосрочный контракт по поставкам газа - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    • 04 ноября, 2025
    • 17:54
    Украина ведет переговоры с Азербайджаном по заключению долгосрочного контракта на поставки газа.

    Об этом в интервью Report заявил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

    "Мы ведем переговоры по этому вопросу и стремимся к более тесному сотрудничеству в энергетическом секторе между нашими странами", - сказал он.

    Гусев напомнил, что между двумя странами был заключен первый контракт на поставки азербайджанского газа по Трансбалканскому коридору.

    "Мы надеемся на дальнейшие шаги в развитии сотрудничества в [сферах] энергетики, двусторонней торговли, гуманитарной сфере, образования..<...> Мы понимаем, что у нас есть общие интересы в области энергетической независимости и энергоэффективности в регионе Центральной и Восточной Европы, что также будет очень интересно для Азербайджана", - подчеркнул дипломат.

    Гусев также поблагодарил Азербайджан за оказание Украине гуманитарной помощи.

    "Мы очень ценим поддержку Азербайджана в виде гуманитарной помощи и поставок электрооборудования, в котором мы так нуждаемся, и надеемся на продолжение этого сотрудничества", - заключил посол.

    Как сообщалось, украинская Группа компаний "Нафтогаз" в июле 2025 года подписала первое соглашение с компанией SOCAR Energy Ukraine, входящей в группу SOCAR, на закупку азербайджанского природного газа.

    Камиль Махмудов, Кямран Гасымов

    Yuri Qusev: "Kiyev və Bakı qaz təchizatı üzrə uzunmüddətli müqaviləni müzakirə edir" - EKSKLÜZİV

