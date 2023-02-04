Юнус Кылыч: Иран не смог обеспечить безопасность посольства Азербайджана на должном уровне

Иран не смог обеспечить безопасность посольства Азербайджана на должном уровне.

Иран не смог обеспечить безопасность посольства Азербайджана на должном уровне.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил турецкий депутат Юнус Кылыч во время встречи с Общиной Западного Азербайджана.

Он отметил, что Южный Кавказ - уязвимый регион:

"Азербайджан и Турция сейчас не те, что раньше. Наша дружба стала крепче. Поэтому мы не позволяем предательским планам сбыться".

Парламентарий также прокомментировал нападение на наше посольство в Иране:

"Конечно, мы осуждаем этот инцидент. Иран не смог обеспечить безопасность дипломатической миссии на должном уровне. Это должно быть осуждено. Турция всегда рядом с Азербайджаном".