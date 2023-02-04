О нас

Юнус Кылыч: Иран не смог обеспечить безопасность посольства Азербайджана на должном уровне

Юнус Кылыч: Иран не смог обеспечить безопасность посольства Азербайджана на должном уровне Иран не смог обеспечить безопасность посольства Азербайджана на должном уровне.
Внешняя политика
4 февраля 2023 г. 17:20
Юнус Кылыч: Иран не смог обеспечить безопасность посольства Азербайджана на должном уровне

Иран не смог обеспечить безопасность посольства Азербайджана на должном уровне.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил турецкий депутат Юнус Кылыч во время встречи с Общиной Западного Азербайджана.

Он отметил, что Южный Кавказ - уязвимый регион:

"Азербайджан и Турция сейчас не те, что раньше. Наша дружба стала крепче. Поэтому мы не позволяем предательским планам сбыться".

Парламентарий также прокомментировал нападение на наше посольство в Иране:

"Конечно, мы осуждаем этот инцидент. Иран не смог обеспечить безопасность дипломатической миссии на должном уровне. Это должно быть осуждено. Турция всегда рядом с Азербайджаном".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Member of Turkish Parliament: Iran failed to ensure the security of the Azerbaijani embassy at the required level
Версия на азербайджанском языке Yunus Kılıç İranı qınayıb: "Azərbaycan səfirliyinin təhlükəsizliyini lazımi səviyyədə təmin edə bilməyib"

Другие новости из категории

Состоялась встреча Общины Западного Азербайджана с депутатами парламента Турции
ФотоСостоялась встреча Общины Западного Азербайджана с депутатами парламента Турции
4 февраля 2023 г. 17:50
Турецкий депутат: Иран создает препятствия, но мы знаем, что Зангезурский коридор будет открыт
Турецкий депутат: Иран создает препятствия, но мы знаем, что Зангезурский коридор будет открыт
4 февраля 2023 г. 17:23
Русская община Азербайджана выразила решительный протест против высказываний Виталия Милонова
Русская община Азербайджана выразила решительный протест против высказываний Виталия Милонова
4 февраля 2023 г. 15:39
Посол Британии посетил храм Атешгях
ФотоПосол Британии посетил храм "Атешгях"
4 февраля 2023 г. 14:49
Посол Великобритании раскрыл название своего любимого завтрака в Азербайджане
Посол Великобритании раскрыл название своего любимого завтрака в Азербайджане
4 февраля 2023 г. 11:59
Попытки некоторых западных кругов и армянского лобби преуменьшить значение Азербайджана для Европы провалились - МНЕНИЕ
Попытки некоторых западных кругов и армянского лобби преуменьшить значение Азербайджана для Европы провалились - МНЕНИЕ
4 февраля 2023 г. 10:49
Эксперт: Азербайджанский газ станет дополнительным источником для обеспечения Сербии
Эксперт: Азербайджанский газ станет дополнительным источником для обеспечения Сербии
4 февраля 2023 г. 09:16
В мексиканской прессе в очередной раз разоблачена клевета армянской стороны
ФотоВ мексиканской прессе в очередной раз разоблачена клевета армянской стороны
4 февраля 2023 г. 08:29
Посол: Британия является одним из основных партнеров Азербайджана в энергетической сфере
Посол: Британия является одним из основных партнеров Азербайджана в энергетической сфере
3 февраля 2023 г. 18:26
Создана рабочая группа Азербайджан-Грузия-Румыния-Венгрия
Создана рабочая группа Азербайджан-Грузия-Румыния-Венгрия
3 февраля 2023 г. 16:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi