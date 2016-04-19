Японские депутаты обеспокоены эскалацией насилия в зоне карабахского конфликта

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде принял участие в ежегодной встрече членов межпарламентской группы дружбы Япония - Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на сообщение посольства Азербайджана в Японии, на встрече участвовали японские парламентарии Кенжи Косака, Йошио Мочикузи, Акихиро Охата, Шинкун Хаку, Масахиро Имамура, Ичиро Аисава, а также официальные представители МИД Японии.

На встрече Г.Исмаилзаде предоставил информацию о текущей ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. Он дал информацию об агрессии армян против мирного населения Азербайджана. Посол подчеркнул, что конфликт в Карабахе возможно решить только в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Японские парламентарии выразили обеспокоенность эскалацией насилия на фронте и выразили надежду на скорейшее решение конфликта. Члены японского парламента также подчеркнули важность расширения отношений между двумя странами в экономической и культурной сферах.