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    Японские депутаты обеспокоены эскалацией насилия в зоне карабахского конфликта

    Посол Гюрсель Исмаилзаде принял участие в ежегодной встрече членов межпарламентской группы дружбы Япония - Азербайджан

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде принял участие в ежегодной встрече членов межпарламентской группы дружбы Япония - Азербайджан.

    Как сообщает Report со ссылкой на сообщение посольства Азербайджана в Японии, на встрече участвовали японские парламентарии Кенжи Косака, Йошио Мочикузи, Акихиро Охата, Шинкун Хаку, Масахиро Имамура, Ичиро Аисава, а также официальные представители МИД Японии.

    На встрече Г.Исмаилзаде предоставил информацию о текущей ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. Он дал информацию об агрессии армян против мирного населения Азербайджана. Посол подчеркнул, что конфликт в Карабахе возможно решить только в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

    Японские парламентарии выразили  обеспокоенность эскалацией насилия на фронте и выразили надежду на скорейшее решение конфликта. Члены японского парламента также подчеркнули важность расширения отношений между двумя странами в экономической и культурной сферах.

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