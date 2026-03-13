Ян Кубиш: Отношения между Азербайджаном и Словакией продолжают активно развиваться

Отношения между Азербайджаном и Словакией находятся на высоком уровне и продолжают активно развиваться.

Об этом в эксклюзивном интервью Report заявил помощник президента Словакии по вопросам внешней политики Ян Кубиш на полях Глобального Бакинского форума.

"У наших стран традиционно прочные и дружественные отношения, которые продолжают активно развиваться и углубляться. Я убежден, что существует значительный потенциал для дальнейшего сотрудничества, особенно в экономической сфере", - сказал он.

Кубиш также подчеркнул, что страны развивают сотрудничество в энергетической сфере и намерены укреплять его в будущем.

"Вопрос энергетики уже находится на повестке. Мы очень рады, что президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с президентом Словакии Петером Пеллегрини и другими представителями правительства подтвердил готовность Азербайджана поставлять углеводороды в Словакию, используя различные транзитные маршруты", - отметил помощник президента.