    Ян Кубиш: Отношения между Азербайджаном и Словакией продолжают активно развиваться

    Внешняя политика
    • 13 марта, 2026
    • 14:36
    Ян Кубиш: Отношения между Азербайджаном и Словакией продолжают активно развиваться

    Отношения между Азербайджаном и Словакией находятся на высоком уровне и продолжают активно развиваться.

    Об этом в эксклюзивном интервью Report заявил помощник президента Словакии по вопросам внешней политики Ян Кубиш на полях Глобального Бакинского форума.

    "У наших стран традиционно прочные и дружественные отношения, которые продолжают активно развиваться и углубляться. Я убежден, что существует значительный потенциал для дальнейшего сотрудничества, особенно в экономической сфере", - сказал он.

    Кубиш также подчеркнул, что страны развивают сотрудничество в энергетической сфере и намерены укреплять его в будущем.

    "Вопрос энергетики уже находится на повестке. Мы очень рады, что президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с президентом Словакии Петером Пеллегрини и другими представителями правительства подтвердил готовность Азербайджана поставлять углеводороды в Словакию, используя различные транзитные маршруты", - отметил помощник президента.

    Глобальный Бакинский форум Ян Кубиш Азербайджано-словацкие отношения
    Yan Kubiş: Azərbaycan və Slovakiya arasında münasibətlər fəal şəkildə inkişaf edir
