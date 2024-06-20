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Яцкин: Межпарламентское сотрудничество между Россией и Азербайджаном активно развивается

Яцкин: Межпарламентское сотрудничество между Россией и Азербайджаном активно развивается Межпарламентское сотрудничество между Россией и Азербайджаном активно развивается.
Внешняя политика
20 июня 2024 г. 18:20
Яцкин: Межпарламентское сотрудничество между Россией и Азербайджаном активно развивается

Межпарламентское сотрудничество между Россией и Азербайджаном активно развивается.

Как сообщает российское бюро Report, об этом первый вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Яцкин заявил на 21-ом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Милли Меджлиса Азербайджана.

Сенатор отметил, что отношения России и Азербайджана неизменно развиваются на основе традиций добрососедства, взаимоуважения и учета интересов друг друга. Особый статус отношений между двумя странами оформлен Декларацией о союзническом взаимодействии, подписанной 22 февраля 2022 года в Москве.

"Мы взаимодействуем в Межпарламентской Ассамблее СНГ, Межпарламентском союзе, Парламентской ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества, Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству", - добавил Яцкин.

По оценке сенатора, важным событием стал состоявшийся в феврале в Ставропольском крае XII Российско-Азербайджанский межрегиональный форум. Сейчас в межрегиональном сотрудничестве с Азербайджаном участвует более 70 регионов России.

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли в своем выступлении отметил, что заседание Комиссии по сотрудничеству внесет значительный вклад в развитие двусторонних межпарламентских отношений. "Наши народы связывают многовековые традиции дружбы и добрососедства. Отрадно, что сегодня на этой прочной исторической основе мы развиваем наши межгосударственные отношения", - сказал он.

В ходе заседания также состоялась церемония подписания плана работы ("дорожной карты") Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики на 2024–2026 годы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYatskin: Rusiya ilə Azərbaycan arasında parlamentlərarası əməkdaşlıq fəal inkişaf edir

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