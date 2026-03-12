Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    На Глобальном Бакинском форуме заявили о кризисе многосторонности

    Внешняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 17:24
    На Глобальном Бакинском форуме заявили о кризисе многосторонности

    В рамках XIII Глобального Бакинского форума состоялась панельная сессия под названием "Кризис многосторонности: переосмысление глобального сотрудничества".

    Как сообщает Report, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга заявила, что мир не состоит только из стран-миллиардеров.

    "У каждого государства должна быть возможность высказать свое мнение о собственном будущем", - подчеркнула она.

    Экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович отметила, что существующие в мире правила не применяются должным образом.

    "Правила, возложенные как на малые, так и на крупные государства, должны соблюдаться. В настоящее время я не очень надеюсь на изменение ситуации в мире к лучшему. Поэтому нам нужны многосторонние организации. Начиная с регионального уровня, все стороны должны работать с ООН", - сказала она.

    Грабар-Китарович также подчеркнула, что Организация Объединенных Наций должна открыто высказывать свою позицию.

    Президент 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса в своем выступлении отметила, что многосторонность в настоящее время сталкивается с серьезными трудностями.

    "Мы говорим о коллективных мерах в рамках нашего сотрудничества: как нам прийти к согласию, чтобы управлять нашей независимостью и достигать наших целей", - заявила она.

    Бывший президент Сенегала Маки Салл заявил, что, несмотря на существующие трудности, многосторонность остается лучшей основой для поиска решений.

    "Именно здесь вызовы могут найти свое решение. Необходимо действовать с учетом проблем наций и государств. Мы хотим больше диалога, чтобы найти общие варианты решений. Прежде всего мы должны прояснить: чего мы хотим достичь между народами? Нам нужна совершенно новая ООН, представительство в которой должно быть на более высоком уровне. В глобальном сотрудничестве есть главный приоритет - обеспечить единый подход к вопросам мира, безопасности и развития. Это важно для предотвращения конфликтов".

    По его мнению, связь между ООН и региональными организациями должна быть усилена.

    Бывший министр иностранных дел Австрии, экс-еврокомиссар по торговле и европейской политике соседства Бенита Ферреро-Вальднер обратила внимание на необходимость формирования коалиций по конкретным направлениям.

    "Принятие решений в Европейском союзе и других организациях занимает время. Поэтому необходимо создавать важные коалиции по конкретным вопросам".

    Гюлер Сеймургызы

    Айсель Аслан

    На Глобальном Бакинском форуме заявили о кризисе многосторонности
    На Глобальном Бакинском форуме заявили о кризисе многосторонности
    На Глобальном Бакинском форуме заявили о кризисе многосторонности
    На Глобальном Бакинском форуме заявили о кризисе многосторонности
    На Глобальном Бакинском форуме заявили о кризисе многосторонности
    На Глобальном Бакинском форуме заявили о кризисе многосторонности
    На Глобальном Бакинском форуме заявили о кризисе многосторонности

    ООН Глобальный Бакинский форум Вайра Вике-Фрейберга Колинда Грабар-Китарович Мария Фернанда Эспиноса
    Фото
    XIII Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində çoxtərəfliliyin böhranına həsr olunan panel sessiya keçirilib
    Ты - Король

    Последние новости

    17:36

    ЦБА: В 2025 году доля безналичных операций по зарплатным картам превысила 54%

    Финансы
    17:27

    Моджтаба Хаменеи: Нужно использовать закрытие Ормузского пролива как рычаг давления

    В регионе
    17:25

    Трамп вновь увязал действия против Ирана с предотвращением ядерной угрозы

    Другие страны
    17:24
    Фото

    На Глобальном Бакинском форуме заявили о кризисе многосторонности

    Внешняя политика
    17:13

    Суд смягчил приговор осужденным по делу о взрыве с 10 погибшими в Баку

    Происшествия
    17:11

    МакГерри: ЕС не видит причин для включения порта Кулеви в 20-й пакет санкций против РФ

    Внешняя политика
    17:03

    В Азербайджане утвержден порядок первичной постановки на воинский учет

    Армия
    17:02
    Фото

    Возвращающихся в Ходжавенд и Ходжалы жителей сопровождали бригады скорой помощи

    Здоровье
    16:59

    Президент 73-й сессии ГА ООН указала на глубинные причины кризиса многосторонности

    Внешняя политика
    Лента новостей