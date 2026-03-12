На Глобальном Бакинском форуме заявили о кризисе многосторонности

В рамках XIII Глобального Бакинского форума состоялась панельная сессия под названием "Кризис многосторонности: переосмысление глобального сотрудничества".

Как сообщает Report, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга заявила, что мир не состоит только из стран-миллиардеров.

"У каждого государства должна быть возможность высказать свое мнение о собственном будущем", - подчеркнула она.

Экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович отметила, что существующие в мире правила не применяются должным образом.

"Правила, возложенные как на малые, так и на крупные государства, должны соблюдаться. В настоящее время я не очень надеюсь на изменение ситуации в мире к лучшему. Поэтому нам нужны многосторонние организации. Начиная с регионального уровня, все стороны должны работать с ООН", - сказала она.

Грабар-Китарович также подчеркнула, что Организация Объединенных Наций должна открыто высказывать свою позицию.

Президент 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса в своем выступлении отметила, что многосторонность в настоящее время сталкивается с серьезными трудностями.

"Мы говорим о коллективных мерах в рамках нашего сотрудничества: как нам прийти к согласию, чтобы управлять нашей независимостью и достигать наших целей", - заявила она.

Бывший президент Сенегала Маки Салл заявил, что, несмотря на существующие трудности, многосторонность остается лучшей основой для поиска решений.

"Именно здесь вызовы могут найти свое решение. Необходимо действовать с учетом проблем наций и государств. Мы хотим больше диалога, чтобы найти общие варианты решений. Прежде всего мы должны прояснить: чего мы хотим достичь между народами? Нам нужна совершенно новая ООН, представительство в которой должно быть на более высоком уровне. В глобальном сотрудничестве есть главный приоритет - обеспечить единый подход к вопросам мира, безопасности и развития. Это важно для предотвращения конфликтов".

По его мнению, связь между ООН и региональными организациями должна быть усилена.

Бывший министр иностранных дел Австрии, экс-еврокомиссар по торговле и европейской политике соседства Бенита Ферреро-Вальднер обратила внимание на необходимость формирования коалиций по конкретным направлениям.

"Принятие решений в Европейском союзе и других организациях занимает время. Поэтому необходимо создавать важные коалиции по конкретным вопросам".

Гюлер Сеймургызы

Айсель Аслан