Встреча спикеров парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана пройдет в Исламабаде
- 11 октября, 2025
- 11:14
В Исламабаде состоится трехсторонняя встреча председателей парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана.
Как сообщает Report, встреча председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой, спикера Великого национального собрания Турции Нумана Куртулмуша и спикера Национальной ассамблеи Пакистана Сердара Аяза Садига состоится 13 октября.
Отметим, что это уже третья встреча спикеров парламентов в таком формате. Предыдущая встреча состоялась 21 июля 2022 года в Стамбуле.
Встреча спикеров парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана пройдет в Исламабаде
