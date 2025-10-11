Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Встреча спикеров парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана пройдет в Исламабаде

    Внешняя политика
    • 11 октября, 2025
    • 11:14
    Встреча спикеров парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана пройдет в Исламабаде

    В Исламабаде состоится трехсторонняя встреча председателей парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана.

    Как сообщает Report, встреча председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой, спикера Великого национального собрания Турции Нумана Куртулмуша и спикера Национальной ассамблеи Пакистана Сердара Аяза Садига состоится 13 октября.

    Отметим, что это уже третья встреча спикеров парламентов в таком формате. Предыдущая встреча состоялась 21 июля 2022 года в Стамбуле.

    Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan parlament sədrlərinin üçtərəfli görüşünün vaxtı məlum olub

