Встреча глав МИД Азербайджана и России состоялась в Баку - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял находящегося с рабочим визитом в Баку главу МИД России Сергея Лаврова.

Как сообщает Report, в ходе встречи один на один и в расширенном составе министры провели обсуждения касательно нынешнего уровня азербайджано-российских отношений и перспектив их укрепления.

Особое внимание также уделено вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта и итогам встреч президентов Азербайджана и Армении в Вене и Санкт-Петербурге.

Как заявил по итогам встречи журналистам глава МИД Азербайджана, отношения двух стран носят стратегический характер. По его словам в ходе встречи стороны договорились о проведении очередного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Россия, обсудили транспортный коридор "Север-Юг". Э. Мамедъяров сообщил, что в августе в Баку состоится встреча президентов Азербайджана, России и Ирана, на которой будет обсужден данный проект.

Глава МИД Азербайджана также отметил хороший уровень гуманитарных связей между странами, напомнив, что в Азербайджане действуют филиалы российских вузов, проводятся различные культурные мероприятия.

С.Лавров в свою очередь подчеркнул высокий уровень двусторонних связей, отметил наличие активного политического диалога.