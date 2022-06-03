Все внимание на Украину: Обещание США привлечь Россию к ответственности

Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер подготовил статью “Все внимание на Украину: Наше обещание привлечь Россию к ответственности”.

Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер подготовил статью о войне России в Украине.

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Неспровоцированная и несправедливая война президента России Владимира Путина в отношении Украины привела к ужасающему насилию и большому числу смертей и разрушений. Мир стал свидетелем ужасов этой войны в украинских городах, таких как Буча, Ирпень и Гостомель, а также в украинских городах, которые все еще находятся под контролем российских войск, как Мариуполь.

Азербайджанцы видят эти разрушения и насилие, включая свои телевизоры, а также из первых уст друзей и родственников. Я глубоко опечален гибелью людей в Украине, в том числе трагической гибелью ни в чем не повинных граждан Азербайджана – женщин и детей, молодых людей и даже новорожденного ребенка.

В результате этого насилия были ранены и убиты мирные жители, разрушена гражданская инфраструктура, в том числе больницы, школы, театр, где укрывались дети, и оживленный железнодорожный вокзал. Это привело к национальной, коллективной травме для украинцев, которая никогда полностью не исчезнет. В результате обстрелов пострадало консульство Азербайджана. Все это коснулось тысяч граждан Азербайджана, которые живут и работают в Украине. В ответ Азербайджан поддержал народ Украины гуманитарной помощью, медикаментами и топливом.

Эти ужасающие события в Украине не кажутся единичными инцидентами или случаями игнорирования приказов отдельными солдатами. Они включают сообщения о том, что выглядит как преднамеренная кампания и глубоко тревожная практика пыток, изнасилований, убийств и других злодеяний. Виновные в этих злодеяниях, включая тех, кто отдавал приказ, должны быть привлечены к ответственности.

Атаки, подобные ракетному удару по Киеву 28 апреля, демонстрируют вопиющее пренебрежение к жизням мирных жителей. По состоянию на 23 мая ООН официально подтвердила гибель или ранения более 8400 мирных жителей Украины, подчеркнув при этом, что фактические потери, вероятно, значительно выше. Эти цифры не включают Мариуполь, город, в котором, по официальным данным, убито более 10 000 мирных жителей. Одной из жертв в Мариуполе стала 91-летняя женщина, пережившая Холокост и погибшая в подвале во время осады. Выстояв против нацистов, она погибла от российской агрессии.

Президент США Джо Байден и Госсекретарь Энтони Блинкен осудили очевидные военные преступления, совершенные российскими военными в Украине. Соединенные Штаты поддерживают ряд международных расследований зверств в Украине, в том числе проводимые Международным уголовным судом, Организацией Объединенных Наций и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Мы также поддерживаем гражданское общество и НПО, документирующие нарушения прав человека.

Сформировался четкий международный консенсус в отношении того, что поведение российского государства недопустимо, и виновные не должны оставаться безнаказанными за развязывание такого насилия, за вопиющие нарушения принципов, лежащих в основе международного мира и безопасности. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем добиваться привлечения к ответственности за военные преступления и другие злодеяния в Украине, используя все доступные средства, включая уголовное преследование.

Наше прямое послание военному и политическому руководству России, а также ее рядовым военнослужащим, совершившим военные преступления или другие злодеяния, таково: мир наблюдает, и вы будете привлечены к ответственности. Мы помним фотокадры из разрушенных городов, таких как Буча, где зверствовали российские войска. Эти фотоизображения ужасают. Правительство США привержено привлечению к ответственности, мы будем помнить, мы не будем молчать. Меня воодушевляет то, что правительство и народ Азербайджана направили гуманитарную помощь Украине. Я знаю, вы тоже не скоро забудете эту трагедию.

Мы продолжим предоставлять Украине вооружение и технику, необходимые ей для самозащиты, а также оказывать гуманитарную помощь тем, кто пострадал от жестокой, бессмысленной войны Кремля.

Эрл Литценбергер