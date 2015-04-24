Вопрос незаконной экономической деятельности на оккупированных территориях Азербайджана поднят в ОБСЕ

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Вопрос незаконной экономической деятельности на оккупированных территориях Азербайджана поднят в ходе заседания Постоянного Совета ОБСЕ в Вене.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Австрии, данный вопрос поднят в ходе заявления Постоянного представительства Азербайджана при ОБСЕ.

Представительство привлекло внимание ОБСЕ к факту незаконной деятельности ряда компаний на оккупированных территориях Азербайджана - Нагорном Карабахе.

"Соответствующие органы властей Азербайджана составили список компаний, вовлеченных в незаконную экономическую деятельность на оккупированных территориях, и считают необходимым предпринять правовые и административные меры в соответствии с международным правом и законодательством Азербайджана", - отмечается в заявлении.

Отмечается, что подобная незаконная деятельность используется правительством Армении для затягивания статуса-кво вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта и нарушает права сотен тысяч азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, которые не могут вернуться в свои дома.

В связи с этим азербайджанская сторона запросила ОБСЕ принять это во внимание и уведомить граждан и компании стран-членов ОБСЕ, что "любые операции или сотрудничество, связанные с нагорно-карабахским регионом и другими оккупированными территориями Азербайджана, являются незаконными с точки зрения международного права и азербайджанского законодательства".

Кроме того, представительство также запросило страны ОБСЕ не разрешать импорт/экспорт или реализацию какой-либо продукции, произведенной в нагорно-карабахском регионе или других оккупированных территориях Азербайджана.