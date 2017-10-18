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    Виталий Кличко пригласил азербайджанский бизнес к сотрудничеству над модернизацией жилого фонда Киева

    Мэр Киева: Мы рассматриваем Азербайджан как стратегического партнера© Sputnik / STR

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Мэр Киева Виталий Кличко пригласил азербайджанский бизнес к сотрудничеству над модернизацией жилого фонда столицы Украины. Как сообщает Report, об этом В. Кличко заявил на встрече с послом Азербайджана в Украине  Азером  Худиевым. 

    "Мы приезжаем, чтобы перенимать лучший опыт - и в восстановлении дорог, и в строительстве современной инфраструктуры. Хорошо, что у нас есть дружеские отношения. Мы рассматриваем Азербайджан как стратегического партнера. В Украине и в Киеве в частности живет большая азербайджанская диаспора. Ваши компании уже работают в сфере строительства дорог в столице и нужно делать наше партнерство более эффективным и взаимовыгодным", - заявил В. Кличко.

    По его словам, Киев нуждается в обновлении жилищного фонда и строительстве нового качественного жилья. Он отметил, что здесь необходим успешный опыт Баку в сфере строительства нового комфортного жилья и ликвидации ветхого, построенного еще в советские времена.

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