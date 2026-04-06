    Виктор Кипиани: Отношения Баку и Тбилиси - опора мира и стабильности на Южном Кавказе

    • 06 апреля, 2026
    • 13:33
    Виктор Кипиани: Отношения Баку и Тбилиси - опора мира и стабильности на Южном Кавказе

    Грузино-азербайджанские отношения неизменно выступают опорой стабильности, мира и взаимовыгодного сотрудничества на Южном Кавказе.

    Об этом заявил журналистам председатель грузинской аналитической организации Geocase Виктор Кипиани, отвечая на вопрос корреспондента Report в Тбилиси.

    По словам эксперта, в регионе усиливается значение многосторонних форматов сотрудничества в вопросах безопасности, особое место среди которых занимает формат Азербайджан-Грузия-Турция.

    "Мы видим несколько важных тенденций, когда говорим о выстраивании коллективных систем безопасности. Трехсторонний формат Азербайджан–Грузия–Турция существует уже давно, но сегодня он как никогда актуален. Думаю, настало время большей активизации, особенно со стороны Грузии", - отметил Кипиани.

    Он подчеркнул, что между Азербайджаном и Грузией сформировано значительное историческое наследие отношений. "Когда мы говорим о регионе Южного Кавказа, грузино-азербайджанские отношения всегда были осью стабильности, мира и плодотворного сотрудничества. Но мир меняется, появляются новые тенденции, и сейчас важно обсудить, как сделать это партнерство еще более конкурентоспособным, солидным и модернизированным", - сказал он.

    Кипиани добавил, что визиты высокого уровня между странами имеют не только политическое, но и важное эмоциональное значение для двусторонних отношений.

    Визит Ильхама Алиева в Грузию Виктор Кипиани Азербайджано-грузинские отношения Южный Кавказ
    Viktor Kipiani: Bakı-Tbilisi münasibətləri Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin sütunudur
    Viktor Kipiani: Baku-Tbilisi ties are pillar of peace in South Caucasus

