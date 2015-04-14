​Вице-спикер Милли Меджлиса: Проекты TANAP и TAP расширят возможности выхода Азербайджана к энергоисточникам европейских стран

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Вице-спикер, председатель парламентского комитета природных ресурсов, энергетики и экологии Валех Алескеров встретился с находящимися в Азербайджане представителями известных израильских СМИ.

Об этом Report сообщили в пресс-службе парламента.

В.Алескеров проинформировал гостей о структуре парламента, деятельности возглавляемого им комитета, принятых документах.

Вице-спикер поставил израильских журналистов в известность об осуществляемых в Азербайджане политических, экономических и культурных реформах, отметил роль страны в вопросах энергобезопасности в Европе.

Касаясь проектов TANAP и TAP, зампред парламента заявил, что данные проекты расширят возможности выхода Азербайджана к энергоисточникам европейских стран, послужат развитию соседних государств.

В свою очередь, журналисты затронули нынешнее положение двусторонних отношений, отметили важность укрепления связей. Была внесена ясность в интересующие их вопросы.

На встрече коснулись проводимых в Азербайджане значимых мероприятий, в том числе I Европейских игр, затронули успехи Азербайджана и проводимые реформы.