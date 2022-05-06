Вице-спикер Грузии: Отношения с Азербайджаном должны быть выведены на более высокий уровень

"Очень важно развивать грузино-азербайджанские отношения и вывести их на более высокий уровень".

"Очень важно развивать грузино-азербайджанские отношения и вывести их на более высокий уровень".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил вице-спикер парламента Грузии Леван Иоселиани после встречи с послом Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым.

По его словам, главной темой встречи были вопросы стратегического партнерства между двумя странами: "Мы вспомнили проекты, которые стали основой наших стратегических отношений и начали реализовываться еще во время президентства Эдуарда Шеварднадзе. Я сделаю все возможное, чтобы поднять уровень наших отношений с азербайджанцами в Грузии и, конечно, с азербайджанским народом на тот уровень, которого заслуживают наши страны".