О нас

Вице-премьер Туркменистана: ОЭС имеет большой потенциал для укрепления сотрудничества в энергетике

Вице-премьер Туркменистана: ОЭС имеет большой потенциал для укрепления сотрудничества в энергетике 15:21 Организация экономического сотрудничества (ОЭС) имеет большой потенциал для укрепления энергетического сотрудничества.
Внешняя политика
4 июля 2025 г. 15:38
Вице-премьер Туркменистана: ОЭС имеет большой потенциал для укрепления сотрудничества в энергетике

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) обладает значительным потенциалом для укрепления энергетического сотрудничества.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов на 17-м саммите ОЭС.

Он предложил создать механизм координации энергетической политики стран ОЭС.

По его словам, Туркменистан считает важным принятие нового программного документа, содержащего цели ОЭС до 2035 года, и предлагает создать Совет торгово-промышленных палат стран-членов ОЭС.

Мередов также поблагодарил Азербайджан за организацию саммита ОЭС в Ханкенди на высоком уровне.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkmənistanlı nazir: ECO enerji üzrə əməkdaşlığın gücləndirilməsi istiqamətində böyük potensiala malikdir

Другие новости из категории

В Ханкенди завершился 17-й саммит ОЭС
В Ханкенди завершился 17-й саммит ОЭС
4 июля 2025 г. 16:13
Генсек ОЭС поблагодарил Ильхама Алиева за тесное участие в историческом саммите в Ханкенди
Генсек ОЭС поблагодарил Ильхама Алиева за тесное участие в историческом саммите в Ханкенди
4 июля 2025 г. 16:05
Посол: Участие Шахбаза Шарифа в саммите ОЭС в Ханкенди демонстрирует близость с Азербайджаном
Посол: Участие Шахбаза Шарифа в саммите ОЭС в Ханкенди демонстрирует близость с Азербайджаном
4 июля 2025 г. 15:55
Эрсин Татар: Восстановление Карабаха в кратчайшие сроки вызывает гордость у Северного Кипра
Эрсин Татар: Восстановление Карабаха в кратчайшие сроки вызывает гордость у Северного Кипра
4 июля 2025 г. 15:44
Узбекистан призвал к практической реализации инициативы по созданию Цифрового транспортного и таможенного ведомства
Узбекистан призвал к практической реализации инициативы по созданию Цифрового транспортного и таможенного ведомства
4 июля 2025 г. 15:40
Нигерия заинтересована в тесном сотрудничестве с ОЭС в борьбе с климатическими изменениями
Нигерия заинтересована в тесном сотрудничестве с ОЭС в борьбе с климатическими изменениями
4 июля 2025 г. 15:36
Эрдоган призвал страны-члены ОЭС расширить связи с Северным Кипром
Эрдоган призвал страны-члены ОЭС расширить связи с Северным Кипром
4 июля 2025 г. 15:18
Казахстан хочет предложить Актау в качестве туристической столицы ОЭС-2030
Казахстан хочет предложить Актау в качестве туристической столицы ОЭС-2030
4 июля 2025 г. 14:58
Бектенов: Проведение 17-го саммита ОЭС в Ханкенди символизирует стремление Азербайджана к мирному развитию
Бектенов: Проведение 17-го саммита ОЭС в Ханкенди символизирует стремление Азербайджана к мирному развитию
4 июля 2025 г. 14:53
Эрдоган: Искренне верю, что Ханкенди станет символом мира
Эрдоган: Искренне верю, что Ханкенди станет символом мира
4 июля 2025 г. 14:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi