Вице-премьер Туркменистана: ОЭС имеет большой потенциал для укрепления сотрудничества в энергетике

15:21 Организация экономического сотрудничества (ОЭС) имеет большой потенциал для укрепления энергетического сотрудничества.

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) обладает значительным потенциалом для укрепления энергетического сотрудничества.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов на 17-м саммите ОЭС.

Он предложил создать механизм координации энергетической политики стран ОЭС.

По его словам, Туркменистан считает важным принятие нового программного документа, содержащего цели ОЭС до 2035 года, и предлагает создать Совет торгово-промышленных палат стран-членов ОЭС.

Мередов также поблагодарил Азербайджан за организацию саммита ОЭС в Ханкенди на высоком уровне.