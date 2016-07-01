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    Вице-премьер Украины находится с визитом в Азербайджане

    Геннадий Зубко примет участие в проведении совместной межправительственной азербайджано-украинской комиссии

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Вице-премьер, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко находится с рабочим визитом в Азербайджане. Как сообщает Report, в Баку он примет участие в проведении 11-го заседания совместной межправительственной азербайджано-украинской  комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

    Также запланированы двусторонние встречи с высшими должностными лицами Азербайджана.

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