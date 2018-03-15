Вице-премьер: Румыния готова сделать все возможное для усиления сотрудничества между Азербайджаном и ЕС

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ "В мире идут стремительные перемены. В этом процессе должны обсуждаться вопросы сотрудничества. Если управление будет слабым, мы можем столкнуться с еще большими бедствиями. Евросоюз должен внести вклад в этот вопрос".

Как сообщает Report, об этом на панельном заседании на тему "Вышедшие на арену новые силы" в рамках VI Глобального Бакинского форума сказала вице-премьер Румынии Ана Бирчалл.

Она отметила, что нужно быть открытыми для положительного влияния: "Румыния – член Евросоюза, участвует во всех реализуемых организацией проектах. Представляемая мной страна готова сделать все возможное для усиления сотрудничества между Азербайджаном и ЕС".