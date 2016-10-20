Вице-губернатор Бали: Мы заинтересованы в наращивании сотрудничества с Азербайджаном

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Предприниматели Азербайджана заинтересованы в изучении бизнес-возможностей Бали.

Как сообщает Report со ссылкой на Kabar24, об этом заявил посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанани, возглавляющий делегацию из азербайджанских предпринимателей, находящихся с ознакомительным визитом в Индонезии.

"Наш визит нацелен на увеличение экспорта в Азербайджан, особенно из Бали. Кроме того, мы также хотим нарастить сотрудничество с Бали в сфере туризма", - сказал он.

В свою очередь, вице-губернатор Бали Кетут Судикерта отметил наличие потенциала провинции в области развития инфраструктуры.

Он также добавил, что заинтересован в налаживании сотрудничества c Азербайджаном в области экономики и культуры: "Мы хотим, чтобы Азербайджан стал одной из стран назначения для экспорта изделий ручной работы из Бали. Кроме того, мы хотели бы также проводить культурные обмены между двумя сторонами".