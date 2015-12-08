 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Верховный представитель ЕС направила письмо президенту Азербайджана

    Федерика Могерини выразила соболезнования семьям и близким погибших при аварии на месторождении Гюнешли

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини направила письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с аварией на 10-ом блоке на месторождении "Гюнешли". 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЕС, в письме Ф.Могерини выразила свои соболезнования в связи со случившимся.  "От имени ЕС она выразила искренние соболезнования семьям и близким погибших, ее опасения за судьбу пропавших без вести, и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим", - отметили в пресс-службе ЕС. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi