Венгрия выделила Азербайджану 100 000 евро на очистку территории Джейранчеля от мин

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Правительством Венгрии был сделан взнос на сумму 100 000 евро в проект Трастового Фонда, действующего в рамках Партнёрства во имя мира в целях очистки от неразорвавшихся боеприпасов в окрестности Джейранчель в Азербайджане.

Как сообщили Report в посольстве Венгрии, взнос был сделан на счет Агентства поддержки и закупки НАТО.

На заседании Комитета партнерства и кооперативной безопасности в штаб-квартире НАТО Турция как лидирующая страна 3-ей фазы Джейранчельского проекта и Азербайджан как страна-получатель выразили свою признательность правительству Венгрии.

Отметим, что посольство Венгрии в настоящее время выполняет функции контактного посольства НАТО в Азербайджане.