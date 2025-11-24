Венгерский эксперт: Зангезурский коридор укрепит торговые маршруты тюркского мира

Запуск Зангезурского коридора сформирует принципиально новый геополитический и экономический ландшафт от Центральной Азии до Европы.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Дунайского института Иштван Кисс на панели "Зангезурский коридор: мост, соединяющий тюркскую географию" в рамках Форума солидарности НПО стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

"Открытие Зангезурского коридора - это не просто создание новой транспортной артерии. Это символизирует формирование нового геополитического и экономического ландшафта от Центральной Азии до Европы, что укрепит торговый маршрут, начинающийся в Центральной Азии, проходящий через различные коридоры в Азербайджан, пересекающий Южный Кавказ и вновь соединяющийся с Азербайджаном через Нахчыван, и следующий далее в Турцию", - подчеркнул эксперт.

Касаясь деятельности Организации тюркских государств (ОТГ), он отметил что сегодня ОТГ превратилась в один из важнейших механизмов регионального сотрудничества, укрепляющий связи в сфере безопасности, экономики и все больше в культурной сфере.

Эксперт особо отметил стремительный рост экономических связей Венгрии со странами ОТГ: "С момента запуска венгерской стратегии "Открытие на Восток" товарооборот между Венгрией и государствами-членами ОТГ увеличился более чем в 5,5 раз. В прошлом году Венгрия стала третьей по величине страной-инвестором в Азербайджан после Великобритании и Турции. Такой значительный рост был бы невозможен без сформировавшегося доверия и взаимного уважения между Венгрией и странами тюркского мира".

По его словам, Венгрия также последовательно поддерживает тюркские государства в европейских институтах и участвует в важных региональных проектах, направленных на укрепление политического, экономического и культурного сотрудничества.

Он также подчеркнул, что Венгрия поддерживает и приветствует последние процессы между Азербайджаном и Арменией: "Все эти события показывают значительный прогресс в отношении устойчивого мира и нового периода взаимодействия в регионе".