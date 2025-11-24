Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Венгерский эксперт: Зангезурский коридор укрепит торговые маршруты тюркского мира

    Внешняя политика
    • 24 ноября, 2025
    • 13:01
    Венгерский эксперт: Зангезурский коридор укрепит торговые маршруты тюркского мира

    Запуск Зангезурского коридора сформирует принципиально новый геополитический и экономический ландшафт от Центральной Азии до Европы.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Дунайского института Иштван Кисс на панели "Зангезурский коридор: мост, соединяющий тюркскую географию" в рамках Форума солидарности НПО стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

    "Открытие Зангезурского коридора - это не просто создание новой транспортной артерии. Это символизирует формирование нового геополитического и экономического ландшафта от Центральной Азии до Европы, что укрепит торговый маршрут, начинающийся в Центральной Азии, проходящий через различные коридоры в Азербайджан, пересекающий Южный Кавказ и вновь соединяющийся с Азербайджаном через Нахчыван, и следующий далее в Турцию", - подчеркнул эксперт.

    Касаясь деятельности Организации тюркских государств (ОТГ), он отметил что сегодня ОТГ превратилась в один из важнейших механизмов регионального сотрудничества, укрепляющий связи в сфере безопасности, экономики и все больше в культурной сфере.

    Эксперт особо отметил стремительный рост экономических связей Венгрии со странами ОТГ: "С момента запуска венгерской стратегии "Открытие на Восток" товарооборот между Венгрией и государствами-членами ОТГ увеличился более чем в 5,5 раз. В прошлом году Венгрия стала третьей по величине страной-инвестором в Азербайджан после Великобритании и Турции. Такой значительный рост был бы невозможен без сформировавшегося доверия и взаимного уважения между Венгрией и странами тюркского мира".

    По его словам, Венгрия также последовательно поддерживает тюркские государства в европейских институтах и участвует в важных региональных проектах, направленных на укрепление политического, экономического и культурного сотрудничества.

    Он также подчеркнул, что Венгрия поддерживает и приветствует последние процессы между Азербайджаном и Арменией: "Все эти события показывают значительный прогресс в отношении устойчивого мира и нового периода взаимодействия в регионе".

    Зангезурский коридор Организация тюркских государств Дунайский институт Венгрия Форум солидарности НПО
    Macar ekspert: Zəngəzur dəhlizinin açılması sadəcə yeni nəqliyyat xəttinin qurulması deyil
    Hungarian expert: Zangazur corridor symbolizes new geopolitical, economic landscape

    Последние новости

    13:34

    УМК обратилось к желающим совершить Хадж

    Религия
    13:32

    Счетная палата и ACCA расширяют сотрудничество в сфере аудита и бухгалтерского учета

    Финансы
    13:22

    Представитель ТРСК призвал тюркский мир к единству вокруг Зангезурского коридора

    Внешняя политика
    13:11

    В рамках инициативы "Мост мира" будут организованы взаимные визиты делегаций Баку и Еревана

    В регионе
    13:10
    Фото

    Азербайджан и Иран обсудили роль совместных проектов в развитии транспортных коридоров

    Внешняя политика
    13:05

    Стубб и Мелони отправятся с визитом в Вашингтон

    Другие страны
    13:03

    Депутат: Зангезурский коридор принесет выгоду всем странам

    Внутренняя политика
    13:03

    ФК "Карабах" в гостевом матче с "Наполи" поддержат более 1 000 болельщиков

    Футбол
    13:01

    Венгерский эксперт: Зангезурский коридор укрепит торговые маршруты тюркского мира

    Внешняя политика
    Лента новостей