Венецианская Комиссия прокомментировала отмену визита в Азербайджан

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Визит делегации Венецианской Комиссии Совета Европы в Азербайджан был отменен по техническим причинам. Об этом Report сообщили в пресс-службе Венецианской Комиссии.

При этом, как заявили в пресс-службе, несмотря на отмену визита, проект заключения по закону об НПО Азербайджана, как и планировалось, будет представлен в Венецианскую комиссию для принятия на очередной пленарной сессии в декабре этого года.

Делегация Венецианской Комиссии Совета Европы планировала посетить Азербайджан 13-14 ноября с целью подготовки заключения по закону о неправительственных организациях Азербайджана, куда недавно были внесены поправки.