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    Венецианская Комиссия прокомментировала отмену визита в Азербайджан

    Несмотря на отмену визита проект заключения по закону об НПО Азербайджана будет представлен на пленарной сессии в декабре

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Визит делегации Венецианской Комиссии Совета Европы в Азербайджан был отменен по техническим причинам. Об этом Report сообщили в пресс-службе Венецианской Комиссии.

    При этом, как заявили в пресс-службе, несмотря на отмену визита, проект заключения по закону об НПО Азербайджана, как и планировалось, будет представлен в Венецианскую комиссию для принятия на очередной пленарной сессии в декабре этого года.

    Делегация Венецианской Комиссии Совета Европы планировала посетить Азербайджан 13-14 ноября с целью подготовки заключения по закону о неправительственных организациях Азербайджана, куда недавно были внесены поправки. 

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