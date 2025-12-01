Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Василе Соаре: Румыния поддерживает усилия Азербайджана по созданию стабильности на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    • 01 декабря, 2025
    • 20:27
    Румыния поддерживает усилия Азербайджана, направленные на создание атмосферы мира, стабильности, безопасности и благополучия на Южном Кавказе.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Румынии в Азербайджане Василе Соаре на официальном приеме по случаю Национального дня этой страны в Баку.

    По его словам, сотрудничество двух стран за 34 года показало значительный прогресс в политической, дипломатической, экономической, энергетической, транспортной сферах, а также в образовательной и социокультурной областях.

    Дипломат отметил, что сегодня Азербайджан проявляет себя как государство с большим потенциалом и амбициозными целями как внутри страны, так и на международной арене.

    Соаре также подчеркнул, что Румыния всегда была искренним другом и честным партнером для Азербайджана на международной арене. Дипломат считает Азербайджан важным транспортным узлом, способным обеспечить прямую связь между Европой, Кавказом и Центральной Азией.

    Дипломат также отметил, что Бухарест и Баку с 2022 года работают над проектом, который может внести значительный вклад в энергетическую безопасность Европы: "Это зеленый энергетический коридор Азербайджан-Грузия-Румыния-Венгрия. Этот проект предусматривает прямую поставку энергии из альтернативных источников на европейский рынок".

