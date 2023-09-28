В ЮНЕСКО отметили 200-летие Гаджи Зейналабдина Тагиева

В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялось открытие фотовыставки, посвященной 200-летию известного предпринимателя, мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева, жившего в конце XIX - начале XX веков.

В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялось открытие фотовыставки, посвященной 200-летию известного предпринимателя, мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева, жившего в конце XIX - начале XX веков.

Как сообщает французское бюро Report, в мероприятии, организованном совместно Национальной комиссией Азербайджана по делам ЮНЕСКО и постоянным представительством Азербайджана при ЮНЕСКО, приняли участие постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, директор отдела гендерного равенства ЮНЕСКО Мария Бегона Лазагабастер, посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, представители дипломатического корпуса, бизнесмены, профессора, журналисты и другие лица.

На мероприятии гостям была представлена подробная информация о жизни и деятельности Гаджи Зейналабдина Тагиева.