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В Вене пройдет митинг в память о Ходжалинской трагедии c требованием справедливости для ее жертв

В Вене пройдет митинг в память о Ходжалинской трагедии c требованием справедливости для ее жертв 26 февраля в столице Австрии Вене пройдет митинг "Справедливость для Ходжалы" с участием представителей азербайджанской диаспоры из более чем 30 стран.
Внешняя политика
21 февраля 2023 г. 17:02
В Вене пройдет митинг в память о Ходжалинской трагедии c требованием справедливости для ее жертв

26 февраля в столице Австрии Вене пройдет митинг "Справедливость для Ходжалы" с участием представителей азербайджанской диаспоры из более чем 30 стран.

Как сообщил балтийскому бюро Report председатель молодежного центра "Азери" в Риге Амиль Салимов, представители азербайджанской диаспоры Латвии также примут участие в митинге.

"Митинг организован с целью еще раз напомнить представителям европейского сообщества и международным организациям о Ходжалинской резне и потребовать справедливости в оценке этой резни и для ее жертв", - сказал Салимов.

Еще в 2015 году 26 февраля Сейм Латвии принял заявление по Ходжалинской трагедии, подписанное 53 депутатами, осудив его и охарактеризовав, как преступление против человечности.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские военные осуществили кровавую резню азербайджанского населения города Ходжалы в Карабахе. При поддержке 366-го мотострелкового полка армяне обстреляли Ходжалы и атаковали город с трех сторон. Спасаясь, мирные жители устремились в сторону леса, но по дороге многие из них были зверски убиты армянскими военными.

В результате этой трагедии в Ходжалы были убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 пожилых людей. 487 человек были ранены, 1275 мирных жителей взяты в плен, 150 пропали без вести.

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Версия на азербайджанском языке Vyanada “Xocalıya ədalət” mitinqi keçiriləcək
Версия на английском языке Azerbaijanis to hold rally in Vienna in memory of Khojaly tragedy

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