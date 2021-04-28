В Украине отметили 98-летие со дня рождения академика Зарифы Алиевой

Сегодня в украинском городе Ирпень состоялось мероприятие, посвященное 98-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой.

Сегодня в украинском городе Ирпень состоялось мероприятие, посвященное 98-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой.

Как сообщает восточно-европейское бюро Report, в мероприятии приняли участие дипломаты посольства Азербайджана, мэр города Ирпень, руководство представительства SOCAR в Украине, председатели диаспорских организаций, коллектив средней школы №12 имени Зарифы Алиевой, представители молодежи и журналисты.

Вначале участники мероприятия возложили цветы к бюсту Зарифы Алиевой в Ирпене. Выступившая на церемонии посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова отметила, что академику Зарифе Алиевой принадлежат неоценимые заслуги в развитии азербайджанской медицины: “Азербайджанская земля взрастила выдающихся личностей, одной из которых является Зарифа ханум. Как известно, за каждым успешным мужчиной стоит сильная женщина. Зарифа ханум Алиева всегда оказывала поддержку общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, была его верной соратницей. Читая воспоминания о Зарифе Алиевой, перед глазами тотчас возникает образ прекрасной матери, верного спутника жизни и выдающегося офтальмолога".

Мэр города Ирпень Александр Маркушин в своем выступлении отметил, что парк имени Зарифы Алиевой является первым в городе и одним из прекрасных мест отдыха.

Затем послу Азербайджана в Украине Эльмире Ахундовой, советнику посольства Вюсалу Сулейманову, главе представительства SOCAR в Украине Эльчину Мамедову и его заместителю Ази Асланову были вручены медали за заслуги в развитии сотрудничества с городом Ирпень.

Директор средней школы №12 имени Зарифы Алиевой Валентина Антоненко сообщила, что несколько лет назад тогдашний депутат, нынешний посол Эльмира Ахундова и другие парламентарии подняли вопрос о присвоении городской школе имени Зарифы Алиевой. Спустя некоторое время после этого обращения вопрос нашел свое решение и ныне средняя школа №12 носит имя Зарифы Алиевой.

Соучредители Рады азербайджанцев Украины – глава Конгресса киевских азербайджанцев Олег Крапивин, председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов и председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев рассказали о жизненном пути Зарифы ханум Алиевой.

В художественной части мероприятия глава Центра культуры имени Муслима Магомаева в Украине, народный артист Украины Гурбан Аббасов и певица Наталья Кудряшова выступили с музыкальной композицией.