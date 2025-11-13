В Ташкенте участники международного конгресса посетили Центр исламской цивилизации

Участники международного конгресса "Духовное наследие и просветительство в Центральной Азии" посетили Центр исламской цивилизации, расположенный в столице Узбекистана Ташкенте.

Как сообщает корреспондент Report из Ташкента, делегаты ознакомились с богатой музейной экспозицией Центра, отражающей многовековую историю и культурное многообразие региона.

Гостям были представлены уникальные исторические артефакты, относящиеся к эпохам Тимуридов, Караханидов и других великих династий, внесших значительный вклад в развитие государственности, науки и искусства Центральной Азии.

Во время экскурсии участники смогли погрузиться в атмосферу разных исторических периодов, узнать больше о традициях, укладе жизни и выдающихся достижениях народов и правителей региона.

Следует отметить, что это первая экскурсия, проведенная в стенах Центра, которая символически ознаменовала открытие его деятельности для широкой общественности.