Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    В Ташкенте принято решение о присоединении Азербайджана к формату консультативных встреч стран ЦА

    Внешняя политика
    • 16 ноября, 2025
    • 12:37
    В Ташкенте принято решение о присоединении Азербайджана к формату консультативных встреч стран ЦА

    В столице Узбекистана Ташкенте принято решение о присоединении Азербайджана к региональному формату консультативных встреч стран Центральной Азии в качестве полноправного участника.

    Об этом из Ташкента сообщает корреспондент Report.

    "Принимая во внимание прочные дружественные связи, взаимовыгодное партнерство и стратегические интересы государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики, стороны приветствуют полноправное участие Азербайджанской Республики в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии", - говорится в итоговом заявлении 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в формате "Центральная Азия+Азербайджан".

    Центральная Азия Азербайджан консультативная встреча
    Фото
    Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələrinin məşvərət görüşləri formatına tam hüquqlu üzv olması qərarı qəbul olundu
    Фото
    Azerbaijan becomes full-fledged participant of Consultative Meeting of Heads of State of Central Asia

    Последние новости

    13:17

    Рейтинг нового премьера Японии вырос за месяц со вступления в должность

    Другие страны
    13:04

    Фархад Гаджиев: Цель конкурса "Восхождение" - объединить светлых людей

    Внутренняя политика
    12:44

    Имран Мухтаров: Азербайджан усиливает свою роль в качестве регионального космического центра

    ИКТ
    12:42

    Гаджиев: Зангезурский коридор открывает большие перспективы в рамках платформы "Азербайджан+ЦА"

    Внешняя политика
    12:37
    Фото

    В Ташкенте принято решение о присоединении Азербайджана к формату консультативных встреч стран ЦА

    Внешняя политика
    12:29

    Хикмет Гаджиев: Связи между Азербайджаном и странами ЦА динамично развиваются

    Внешняя политика
    12:27

    Хикмет Гаджиев: Азербайджан расширяет горизонты внешней политики

    Внешняя политика
    12:20

    Президент Туркменистана поздравил Ильхама Алиева с присоединением страны к консультативному формату стран ЦА

    Внешняя политика
    12:10
    Фото

    Ильхам Алиев выступил на VII Консультативной встрече глав государств ЦА - ДОПОЛНЕНО

    Внешняя политика
    Лента новостей