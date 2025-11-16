В Ташкенте принято решение о присоединении Азербайджана к формату консультативных встреч стран ЦА

В столице Узбекистана Ташкенте принято решение о присоединении Азербайджана к региональному формату консультативных встреч стран Центральной Азии в качестве полноправного участника.

Об этом из Ташкента сообщает корреспондент Report.

"Принимая во внимание прочные дружественные связи, взаимовыгодное партнерство и стратегические интересы государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики, стороны приветствуют полноправное участие Азербайджанской Республики в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии", - говорится в итоговом заявлении 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в формате "Центральная Азия+Азербайджан".