В Ташкенте принято решение о присоединении Азербайджана к формату консультативных встреч стран ЦА
Внешняя политика
- 16 ноября, 2025
- 12:37
В столице Узбекистана Ташкенте принято решение о присоединении Азербайджана к региональному формату консультативных встреч стран Центральной Азии в качестве полноправного участника.
Об этом из Ташкента сообщает корреспондент Report.
"Принимая во внимание прочные дружественные связи, взаимовыгодное партнерство и стратегические интересы государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики, стороны приветствуют полноправное участие Азербайджанской Республики в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии", - говорится в итоговом заявлении 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в формате "Центральная Азия+Азербайджан".
В Ташкенте принято решение о присоединении Азербайджана к формату консультативных встреч стран ЦА
