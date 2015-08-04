​В связи с активизацией ПКК в Карсе усилены меры безопасности

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В связи с активизацией в последние дни ПКК в юго-западных и западных регионах Турции были усилены меры безопасности.

Об этом Report заявили в Генконсульстве Азербайджана в Карсе.

Согласно информации, несмотря на обострение ситуации в стране, в деятельности дипконсульства Азербайджана каких-либо изменений нет, работы продолжаются в прежнем порядке: "С учетом близости здания Генконсульства к месту, где происходят события, меры безопасности вокруг здания были усилены. На данной территории также расположено здание губернаторства Карса и административные здания других структур".

Отметим, что за последние дни ПКК учинила ряд терактов в юго-западных и западных регионах Турции. А в прошлую субботу нападению подвергся движущийся из Турции в Нахчыван автобус, в котором находились несколько граждан Азербайджана.