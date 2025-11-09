Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В Страсбурге отметили пятую годовщину Победы Азербайджана в Отечественной войне

    Внешняя политика
    • 09 ноября, 2025
    • 16:59
    По случаю пятой годовщины исторической Победы, одержанной Азербайджаном в Отечественной войне, Постоянное представительство Азербайджанской Республики при Совете Европы организовало в Страсбурге торжественное мероприятие.

    Как сообщает Report, в церемонии приняли участие соотечественники, проживающие в Страсбурге и близлежащих регионах Франции. Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана и минуты молчания в память о шехидах.

    Выступая перед участниками, постоянный представитель Азербайджанской Республики при Совете Европы, посол Фахраддин Исмаилов отметил, что славная победа, одержанная в 44-дневной Отечественной войне, стала вечным символом национальной силы и единства азербайджанского народа. Он напомнил, что в течение почти 30 лет оккупации азербайджанский народ выдержал серьёзное испытание историей, однако ни несправедливость, ни страдания не смогли сломить его волю и лишить веры в возвращение на родные земли, в Карабах.

    Посол подчеркнул, что в 44-дневной Отечественной войне, начавшейся 27 сентября 2020 года, под решительным руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, благодаря героизму азербайджанской армии, самоотверженности шехидов и несокрушимому единству народа была восстановлена справедливость и положен конец оккупации.

    Фахраддин Исмаилов добавил, что в сентябре 2023 года под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Вооружённые силы Азербайджана вновь проявили доблесть, окончательно ликвидировав армянский сепаратизм на азербайджанских землях.

    Дипломат также проинформировал о масштабных восстановительных и строительных работах, проведённых за последние пять лет в Карабахе и Восточном Зангезуре, подчеркнув, что тысячи бывших вынужденных переселенцев уже вернулись в свои родные края, и сегодня более 60 тысяч наших соотечественников живут, работают и учатся на освобождённых территориях.

    В завершение мероприятия была представлена музыкальная программа азербайджанского музыканта Камрана Каралова, а также продемонстрированы видеоролики, посвящённые Дню Победы.

    Zəfər Günü Strasburqda təntənə ilə qeyd olunub
    Event in Strasbourg marks fifth anniversary of Azerbaijan's Victory Day

