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    В Страсбурге начинает работу осенняя сессия ПАСЕ

    Главной темой предстоящей сессии станет миграционный кризис в Европе

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Очередная сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) открывается сегодня в Страсбурге.  Как сообщает Report, главной темой предстоящей сессии станет гуманитарный и политический ответ на миграционный кризис в Европе.

    Также будут проведены дебаты по защите прав пациентов и общественного здоровья против чрезмерного влияния фармацевтической промышленности, представлен доклад на тему "Свобода вероисповедания и сосуществование в демократическом обществе", одним из соавторов которого является азербайджанский депутат Рафаэль Гусейнов.

    Будет обсуждена реализация решений Европейского суда по правам человека, деятельность Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Также Ассамблея изберет генерального секретаря на последующие пять лет.

    Ожидается, что в рамках сессии ПАСЕ состоятся выступления Его Королевского Высочества Великого Герцога Люксембурга, а также премьер-министра Сербии Александра Вучича, председателя Совета министров Боснии и Герцеговины Дениса Звиздича. 

    Сессия завершит работу 2 октября. 

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