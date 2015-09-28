В Страсбурге начинает работу осенняя сессия ПАСЕ

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Очередная сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) открывается сегодня в Страсбурге. Как сообщает Report, главной темой предстоящей сессии станет гуманитарный и политический ответ на миграционный кризис в Европе.

Также будут проведены дебаты по защите прав пациентов и общественного здоровья против чрезмерного влияния фармацевтической промышленности, представлен доклад на тему "Свобода вероисповедания и сосуществование в демократическом обществе", одним из соавторов которого является азербайджанский депутат Рафаэль Гусейнов.

Будет обсуждена реализация решений Европейского суда по правам человека, деятельность Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Также Ассамблея изберет генерального секретаря на последующие пять лет.

Ожидается, что в рамках сессии ПАСЕ состоятся выступления Его Королевского Высочества Великого Герцога Люксембурга, а также премьер-министра Сербии Александра Вучича, председателя Совета министров Боснии и Герцеговины Дениса Звиздича.

Сессия завершит работу 2 октября.