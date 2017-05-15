В Софии проходит конференция, посвященная 25-летию дипотношений между Азербайджаном и Болгарией

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Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В столице Болгарии Софии проходит конференция "Болгария - Азербайджан: 25 лет дипломатических отношений. Перспективы двустороннего партнерства и многостороннего сотрудничества".

Как сообщает Report со ссылкой на болгарское агентство "Фокус", выступая на конференции, посол Азербайджана в Болгарии Наргиз Гурбанова отметила, что отношения Азербайджана с Болгарией в последние годы достигли уровня стратегического партнерства и их целью в настоящее время является дальнейшее развитие в областях, представляющих взаимный интерес.

В свою очередь министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова заявила, что Болгария всегда поддерживала суверенитет Азербайджана. Т.Петкова заявила, что Болгария считает приоритетом для сотрудничества область энергетики, которая связана с безопасностью поставок: "Азербайджан является нашим стратегическим партнером".

По ее словам, Болгария всегда поддерживала и активно участвует в Южном газовом коридоре. Она также подчеркнула возможность реализации интерконнектора Греция-Болгария. По ее словам, этих проектов не было бы "без наших партнеров из Азербайджана". Петкова подчеркнула, что строительство интерконнектора Греция - Болгария является необратимым процессом, и заверила, что правительство будет продолжать активно работать над развитием отношений между Болгарией и Азербайджаном во всех направлениях.