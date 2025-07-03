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В России ограничили доступ к новостным сайтам Азербайджана

В России ограничили доступ к новостным сайтам Азербайджана В Москве и других городах России возникли проблемы с доступом на сайты азербайджанских новостных агентств.
Внешняя политика
3 июля 2025 г. 13:31
В России ограничили доступ к новостным сайтам Азербайджана

В Москве и других городах России возникли проблемы с доступом на сайты азербайджанских новостных агентств.

Как сообщает Report, такие проблемы имеют место в Москве, Астрахани, Волгограде, Санкт-Петербурге, Вологде, Челябинске и других регионах.

В частности, посредством WiFi и мобильного интернета отсутствует доступ к сайтам Global Media Group - Report.az, Oxu.az, Caliber.az. Также имеются проблемы с доступом на сайты и других новостных порталов.

Отметим, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор) не направляла Report никаких предупреждений об ограничении доступа к новостям агентства на территории России. Таким образом, российской стороной доступ к сайту www.report.az был ограничен без предупреждения.

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Версия на английском языке ФотоRussia restricts access to Azerbaijani news websites
Версия на азербайджанском языке ФотоRusiyada Azərbaycanın xəbər saytlarına giriş məhdudlaşdırılıb

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