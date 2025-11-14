Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    В результате ракетного обстрела Киева нанесен ущерб зданию посольства Азербайджана в Украине

    Внешняя политика
    • 14 ноября, 2025
    • 14:27
    В результате многокомбинационного авиаудара вооруженных сил РФ по Киеву, совершенному в ночь на 14 ноября, нанесен серьезный ущерб зданию посольства Азербайджана в Украине.

    Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, одна из ракет упала на территорию посольства, в результате чего там образовалась большая трещина.

    Стены здания посольства, включая само здание, получили серьезные повреждения. Часть стены снесло, разбиты окна, а также повреждены автомобили дипломатов.

    На место происшествия прибыли также представители соответствующих украинских ведомств, которые расследуют масштабы ущерба.

    Отметим, что это не первый случай. Здание посольства Азербайджана в Украине уже несколько раз получало повреждения в результате авиаударов по Киеву. Однако на этот раз ущерб гораздо масштабнее и серьезнее.

    Среди сотрудников посольства пострадавших нет.

    По данным Киевской городской военной администрации, в результате обстрела столицы Украины баллистическими ракетами и беспилотниками погибли по меньшей мере 4 мирных жителя и около 30 получили ранения. Среди пострадавших есть и дети.

    В ходе авиаударов было применено около 20 баллистических и крылатых ракет, а также запущено более 400 ударных дронов.

    посольство Азербайджана Украина Ракетный обстрел российско-украинская война
    Kiyevə raket hücumu zamanı Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinə ciddi ziyan dəyib
    Azerbaijani Embassy in Kyiv heavily damaged in overnight air attack

    Лента новостей