В работе Мюнхенской конференции по безопасности примут участие около 20 глав государств и более 60 глав МИД

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ 51-ая Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 6-8 февраля. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу конференции, в этом году в мероприятии примут участие около 20 глав государств и более 60 министров иностранных дел, которые прибудут в Мюнхен, чтобы обсудить основные текущие проблемы безопасности и внешней политики.

Основной темой конференции станет крах международного порядка в связи с кризисом в Украине и его последствия для европейской архитектуры безопасности, а также ситуация на Ближнем Востоке. Глобальный кризис беженцев и борьба с терроризмом также среди основных проблем на конференции в этом году.

"Кризис в Украине, продолжающиеся конфликты на Ближнем Востоке, а также новые террористические явления такие, как так называемое "Исламское государство" ясно показали, что основные правила международной системы находятся под вопросом. В этой ситуации я надеюсь и ожидаю, что 51-ая конференция позволит дать импульс прекращению конфликтов и укреплению глобальной системы", - заявил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

В рамках конференции впервые пройдет встреча "Группы видных деятелей по вопросам европейской безопасности", на которой примут участие представители Тройки ОБСЕ - Швейцарии, Сербии и Германии.

Свое участие в работе Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, президенты Финляндии Саули Ниинистё, Литвы Даля Грибаускайте и Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, премьер-министры Ирака, Хайдер Аль-Абади и Ливана Тамам Салам, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Европейского парламента Мартин Шульц, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, глава МИД России Сергей Лавров и др.

В работе конференции также примет участие азербайджанская делегация.

Отметим, конференция по безопасности проводится в Мюнхене (Германия) ежегодно с 1962 года.