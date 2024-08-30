В посольстве Турции в Азербайджане проходит мероприятие по случаю Дня Победы

В посольстве Турции в Азербайджане проходит мероприятие по случаю Дня Победы

В посольстве Турции в Азербайджане проводится мероприятие по случаю 30 августа - Дня Победы.

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Версия на английском языке Фото Turkish Embassy in Azerbaijan hosting event on Victory Day