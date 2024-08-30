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В посольстве Турции в Азербайджане проходит мероприятие по случаю Дня Победы

В посольстве Турции в Азербайджане проходит мероприятие по случаю Дня Победы В посольстве Турции в Азербайджане проводится мероприятие по случаю 30 августа - Дня Победы.
Внешняя политика
30 августа 2024 г. 20:22
В посольстве Турции в Азербайджане проходит мероприятие по случаю Дня Победы

В посольстве Турции в Азербайджане проводится мероприятие по случаю 30 августа - Дня Победы.

Как сообщает Report, на мероприятии посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи зачитал письмо президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором выражена надежда на установление Турцией справедливого мирового порядка.

В мероприятии в качестве почетного гостя участвует министр обороны Азербайджана Закир Гасанов. Среди гостей также присутствуют депутаты Милли Меджлиса VI созыва, представители действующих в Азербайджане турецких компаний, азербайджанские общественные деятели.

ФОТО: Самира Гасанова

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Версия на английском языке ФотоTurkish Embassy in Azerbaijan hosting event on Victory Day
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyənin Azərbaycandakı səfirliyində 30 Avqust - Zəfər Bayramı münasibətilə tədbir keçirilir

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