В посольстве Турции в Азербайджане проходит мероприятие по случаю Дня Победы

В посольстве Турции в Азербайджане проводится мероприятие по случаю 30 августа - Дня Победы.
Как сообщает Report, на мероприятии посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи зачитал письмо президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором выражена надежда на установление Турцией справедливого мирового порядка.
В мероприятии в качестве почетного гостя участвует министр обороны Азербайджана Закир Гасанов. Среди гостей также присутствуют депутаты Милли Меджлиса VI созыва, представители действующих в Азербайджане турецких компаний, азербайджанские общественные деятели.
ФОТО: Самира Гасанова