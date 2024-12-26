В посольстве Азербайджана в Москве откроется траурная книга соболезнований из-за крушения самолета AZAL

В посольстве Азербайджана в Москве открывается траурная книга соболезнований.

В посольстве Азербайджана в Москве открывается траурная книга соболезнований.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение дипмиссии в РФ.

"В связи с крушением пассажирского самолета авиакомпании «Azərbaycan Hava Yolları», выполнявшего 25 декабря рейс Баку-Грозный, приведшим к гибели пассажиров, 26 декабря с 16:00 до 18:00 и 27 декабря с 14:00 до 16:00 в посольстве Азербайджанской Республики будет открыта траурная книга соболезнований", - говорится в информации.

Кроме того отмечается, что соболезнования можно будет также направить в электронной форме на адрес: [email protected]

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, в том числе 5 членов экипажа. Из них выжили 29 человек, погибли - 38. На борту находились 37 граждан Азербайджана, из которых 23 погибли, 14 – выжили.