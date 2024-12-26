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В посольстве Азербайджана в Москве откроется траурная книга соболезнований из-за крушения самолета AZAL

В посольстве Азербайджана в Москве откроется траурная книга соболезнований из-за крушения самолета AZAL В посольстве Азербайджана в Москве открывается траурная книга соболезнований.
Внешняя политика
26 декабря 2024 г. 11:08
В посольстве Азербайджана в Москве откроется траурная книга соболезнований из-за крушения самолета AZAL

В посольстве Азербайджана в Москве открывается траурная книга соболезнований.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение дипмиссии в РФ.

"В связи с крушением пассажирского самолета авиакомпании «Azərbaycan Hava Yolları», выполнявшего 25 декабря рейс Баку-Грозный, приведшим к гибели пассажиров, 26 декабря с 16:00 до 18:00 и 27 декабря с 14:00 до 16:00 в посольстве Азербайджанской Республики будет открыта траурная книга соболезнований", - говорится в информации.

Кроме того отмечается, что соболезнования можно будет также направить в электронной форме на адрес: [email protected]

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, в том числе 5 членов экипажа. Из них выжили 29 человек, погибли - 38. На борту находились 37 граждан Азербайджана, из которых 23 погибли, 14 – выжили.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyində aviaqəza ilə bağlı başsağlığı kitabı açılacaq
Версия на английском языке Book of condolences to open at Azerbaijani Embassy in Moscow following AZAL plane crash

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