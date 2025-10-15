В ФРГ обсудили ключевую роль Азербайджана в укреплении мира и стабильности

В Германском парламентском обществе обсудили ключевую роль Азербайджана в укреплении мира и стабильности.

Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что в Германском парламентском обществе состоялась интересная дискуссия с участием авторитетных представителей правительства, аналитических центров и ведущих СМИ.

"Мы обсудили ключевую роль Азербайджана в укреплении мира, стабильности и взаимосвязей в условиях стремительно меняющейся региональной и глобальной ситуации", - отметил Х. Гаджиев.