В ФРГ обсудили ключевую роль Азербайджана в укреплении мира и стабильности
Внешняя политика
- 15 октября, 2025
- 23:39
В Германском парламентском обществе обсудили ключевую роль Азербайджана в укреплении мира и стабильности.
Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
Он отметил, что в Германском парламентском обществе состоялась интересная дискуссия с участием авторитетных представителей правительства, аналитических центров и ведущих СМИ.
"Мы обсудили ключевую роль Азербайджана в укреплении мира, стабильности и взаимосвязей в условиях стремительно меняющейся региональной и глобальной ситуации", - отметил Х. Гаджиев.
