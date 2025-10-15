Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    В ФРГ обсудили ключевую роль Азербайджана в укреплении мира и стабильности

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2025
    • 23:39
    В ФРГ обсудили ключевую роль Азербайджана в укреплении мира и стабильности

    В Германском парламентском обществе обсудили ключевую роль Азербайджана в укреплении мира и стабильности.

    Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

    Он отметил, что в Германском парламентском обществе состоялась интересная дискуссия с участием авторитетных представителей правительства, аналитических центров и ведущих СМИ.

    "Мы обсудили ключевую роль Азербайджана в укреплении мира, стабильности и взаимосвязей в условиях стремительно меняющейся региональной и глобальной ситуации", - отметил Х. Гаджиев.

    Хикмет Гаджиев Бундестаг роль Азербайджана мир и стабильность
    Фото
    Almaniyada Azərbaycanın sülh və sabitliyin möhkəmlənməsində mühüm rolu müzakirə olunub

    Последние новости

    23:41

    NYT: Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле

    Другие страны
    23:39

    В ФРГ обсудили ключевую роль Азербайджана в укреплении мира и стабильности

    Внешняя политика
    23:32

    ХАМАС передал Красному Кресту тела двух погибших заложников - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    23:26

    Сборная Азербайджана по шахматам, взявшая серебро ЧЕ, вернулась на родину

    Индивидуальные
    23:12

    В Сенате США вновь отклонили законопроект о финансировании правительства

    Другие страны
    23:00

    Самолет с Хегсетом на борту совершил экстренную посадку в Великобритании

    Другие страны
    22:56

    Подписан меморандум по Нордично-Балтийской инициативе для подготовки украинских бригад

    Другие страны
    22:40

    Полковник Рандрианирина вступит в должность президента Мадагаскара 17 октября

    Другие страны
    22:25

    Бессент: Американская помощь Аргентине может достичь $40 млрд

    Другие страны
    Лента новостей