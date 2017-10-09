В Париже сегодня состоится голосование на пост нового гендиректора ЮНЕСКО

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Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Париже в рамках 202-ой сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО состоится голосование на пост нового гендиректора организации.

Как сообщает Report, первый раунд тайного голосования пройдет сегодня. Среди кандидатов - посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы.

Если ни один из кандидатов не соберет требуемое большинство голосов 58 членов Исполнительного совета, голосование продолжится в течение недели с последующими четырьмя раундами.

Как ожидается, победитель голосования будет объявлен не позднее 13 октября.

Утверждение кандидата, назначенного Исполнительным советом, состоится 10 ноября. Новый генеральный директор, как ожидается, вступит в должность 15 ноября, сменив на посту Ирину Бокову из Болгарии, которая возглавляла ЮНЕСКО в течение двух четырехлетних сроков.