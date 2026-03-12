В ООН представлены достижения Азербайджана в сферах защиты прав женщин и цифровизации

Председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова выступила на мероприятии на тему "Влияние цифровых технологий на права женщин" в рамках 70-й сессии Комиссии ООН по положению женщин в США.

Как сообщает американское бюро Report, Б. Мурадова в своем выступлении отметила, что ранние браки ограничивают возможности девочек для всестороннего развития и негативно влияют на их социально-экономический потенциал.

Она отметила, что в Азербайджане внесены поправки в законодательство, направленные на предотвращение ранних браков и союзов между близкими родственниками, одновременно реализуются проекты по содействию образованию девочек и расширению их социальных возможностей.

Она также отметила, что в Азербайджане предпринимаются последовательные меры по предотвращению насилия в отношении женщин, для содействия гендерному равенству и расширения участия женщин в общественной и политической жизни. Было отмечено, что на данный момент в нашей стране принят Национальный план действий по гендерному равенству на следующие три года, а также разрабатывается еще один.

Б. Мурадова добавила, что для обеспечения более эффективной координации политики в этой области в Азербайджане решением президента Ильхама Алиева был создан Совет по цифровому развитию Азербайджанской Республики.

Совет возглавляет первый вице-президент страны Мехрибан Алиева. Этот орган отвечает за формирование стратегического подхода в области инноваций, цифровых технологий и искусственного интеллекта, а также за организацию услуг, обеспечивающих доступ к цифровым возможностям для всех, включая женщин.

Б. Мурадова также подчеркнула, что цифровые технологии расширяют возможности женщин в области образования, трудоустройства и предпринимательства, и одновременно обратила внимание на важность обеспечения безопасной цифровой среды от таких рисков, как онлайн-насилие и кибербуллинг.