В Общине Западного Азербайджана раскритиковали позицию ряда депутатов Европарламента

Община Западного Азербайджана выступила с заявлением, осудив обвинения ряда депутатов Европарламента в адрес Азербайджана.

Как сообщает Report, в заявлении Общины говорится, что группа членов Европейского парламента направила письмо глава евродипломатии Кае Каллас, содержащее клеветнические и враждебные обвинения в адрес Азербайджана.

В документе подчеркивается, что подобная позиция европейских парламентариев проявляется на фоне парафирования мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, начала торговых контактов между странами, а также официального визита президента Европейского совета Антониу Кошты в Азербайджан.

По мнению Общины, такие заявления фактически играют на руку реваншистским кругам в Армении и за ее пределами.

"В этом контексте также вызывает множество вопросов предоставление эфирного времени на телеканале France24 остаткам так называемого режима. Почему установление мира в регионе так беспокоит некоторых в Европе, которые по-прежнему не отказываются от старых обвинений в адрес Азербайджана?" - говорится в заявлении.

В Общине также заявили, что европейские парламентарии, выступающие за возвращение армян, покинувших Карабах, при этом отрицают право западных азербайджанцев на возвращение в свои исторические земли в Армении.

"Мы решительно осуждаем то, что к вопросам прав человека и гуманитарным проблемам подходят через призму этнической и религиозной предвзятости", - отмечается в заявлении.