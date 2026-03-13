Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    В Общине Западного Азербайджана раскритиковали позицию ряда депутатов Европарламента

    Внешняя политика
    • 13 марта, 2026
    • 13:28
    В Общине Западного Азербайджана раскритиковали позицию ряда депутатов Европарламента

    Община Западного Азербайджана выступила с заявлением, осудив обвинения ряда депутатов Европарламента в адрес Азербайджана.

    Как сообщает Report, в заявлении Общины говорится, что группа членов Европейского парламента направила письмо глава евродипломатии Кае Каллас, содержащее клеветнические и враждебные обвинения в адрес Азербайджана.

    В документе подчеркивается, что подобная позиция европейских парламентариев проявляется на фоне парафирования мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, начала торговых контактов между странами, а также официального визита президента Европейского совета Антониу Кошты в Азербайджан.

    По мнению Общины, такие заявления фактически играют на руку реваншистским кругам в Армении и за ее пределами.

    "В этом контексте также вызывает множество вопросов предоставление эфирного времени на телеканале France24 остаткам так называемого режима. Почему установление мира в регионе так беспокоит некоторых в Европе, которые по-прежнему не отказываются от старых обвинений в адрес Азербайджана?" - говорится в заявлении.

    В Общине также заявили, что европейские парламентарии, выступающие за возвращение армян, покинувших Карабах, при этом отрицают право западных азербайджанцев на возвращение в свои исторические земли в Армении.

    "Мы решительно осуждаем то, что к вопросам прав человека и гуманитарным проблемам подходят через призму этнической и религиозной предвзятости", - отмечается в заявлении.

    Европарламент Община Западного Азербайджана
    Qərbi Azərbaycan İcması avropalı parlamentarilərin ittihamlarını qınayıb
    Western Azerbaijan Community criticizes position of several MEPs
    Ты - Король

    Последние новости

    14:33

    Камилов: Азербайджан под руководством Ильхама Алиева играет ключевую роль на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    14:28

    В Азербайджане более 1,2 человек с ВИЧ впервые поставлены на учет в 2025г

    Здоровье
    14:25

    В Пакистане неизвестные подорвали автомобиль патруля, погибли семь полицейских

    Другие страны
    14:12

    Ян Кубиш: Готовится визит президента Словакии в Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    14:08

    На освобожденных территориях создается национальный парк площадью 90 тысяч гектаров

    Экология
    14:07

    В Азербайджане зафиксировали 10 случаев кори в 2025г

    Здоровье
    14:04

    Шавкат Мирзиёев примет участие на WUF13

    Внешняя политика
    14:02

    ЕБРР профинансирует строительство недостающего звена Среднего коридора в Турции

    Финансы
    14:01

    Йылдырым: Средний коридор - безопасный и надежный транспортный путь между Европой и Азией

    Внешняя политика
    Лента новостей