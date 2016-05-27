В ряде городов штата Калифорния 28 мая объявлен "Азербайджанским национальным днем"

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ В некоторых городах и провинциях американского штата Калифорния 28 мая объявлен "Азербайджанским национальным днем".

Как сообщили Report в генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, соответствующие декларации в связи с этим представлены в генконсульство.

Было отмечено, что города Западный Голливуд, Санта Моника и Торренс приняли соответствующие документы, в этих городах 28 мая объявлен "Азербайджанским национальным днем". Помимо этого, Наблюдательный совет провинции Ориндж объявил 28 мая на территории провинции "Азербайджанским национальным днем" и призвал жителей отметить этот день.

В документах говорится, что азербайджанский народ объявил свою независимость 28 мая 1918 года, учредил первую в мусульманском мире демократическую республику и представил право голоса женщинам даже раньше, чем США.

Помимо этого, после распада Советского Союза в 1991 году Азербайджан укрепил свою независимость и суверенитет. Миллионы азербайджанцев во всем мире, в том числе и в США, отмечают 28 мая как национальный день республики. В декларациях также подчеркнуто, что Азербайджан является стратегическим партнером США.