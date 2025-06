В Найроби проходит встреча Джейхуна Байрамова с премьером Кении

В Найроби проходит встреча главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с премьером и министром иностранных дел Кении Мусалией Мудавади.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Стороны проводят встречу тет-а-тет для обмена мнениями по широкому спектру двусторонних и многосторонних вопросов, представляющих взаимный интерес.