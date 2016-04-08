В Москве проходит заседание СМИД СНГ

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ В Москве проходит заседание Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств (СМИД СНГ).

Об этом Report сообщили в Исполнительном комитете СНГ.

В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств подведут итоги реализации Плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2015 год и наметят аналогичный план на 2016 год.

В повестке дня консультаций 2015 года были вопросы взаимодействия в рамках СНГ, сотрудничества в противодействии новым вызовам и угрозам, экспертного контроля и нераспространения.

Отметим, что накануне для участия в заседании в Москву отбыл глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.