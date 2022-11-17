В Москве cостоялось второе заседание Российско-Азербайджанского экспертного совета

В Москве состоялось второе заседание Российско-Азербайджанского экспертного совета (РАЭС) "30-летие дипломатических отношений между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой: пройденный путь и перспективы развития двусторонних отношений в контек

В Москве состоялось второе заседание Российско-Азербайджанского экспертного совета (РАЭС) "30-летие дипломатических отношений между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой: пройденный путь и перспективы развития двусторонних отношений в контексте регионального и глобального сотрудничества".

Как сообщает российское бюро Report, организаторами заседания выступили Российский совет по международным делам (РСМД) и Центр анализа международных отношений (ЦАМО) Азербайджана.

Мероприятие открыли генеральный директор РСМД Андрей Кортунов и председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

Выступившие на церемонии открытия посол по особым поручениям МИД АР Эльшад Искендеров, депутат Милли Меджлиса Низами Сафаров, депутат Государственной думы РФ Казбек Тайсаев подчеркнули, что азербайджано-российские отношения основываются на прочном фундаменте взаимного уважения интересов, исторических корнях и высоком уровне доверия лидеров двух стран.

Тайсаев отметил, что в России высоко ценят вклад президента Ильхама Алиева в развитие основ двусторонних отношений, заложенных общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым. В следующем году в России широко отметят столетие со дня рождения Гейдара Алиева, что даст возможность обсудить роль этой великой личности в нашей общей истории.

Посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искендеров рассказал, что за 30 лет взаимодействия независимых государств выстроена устойчивая формула стратегического партнерства России и Азербайджана, которая может быть моделью взаимоотношений суверенных игроков в условиях многополярного мира.

В ходе обсуждений, проведенных в неформальной обстановке интерактивного диалога спикерами были рассмотрены подходы Азербайджана и России к выстраиванию архитектуры безопасности на Южном Кавказе в условиях новой реальности.

В этой связи в очередной раз была подчеркнута общность позиций Азербайджана и РФ в необходимости реализации пост-конфликтной повестки; содействия скорейшему заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией на основе согласованных сторонами принципов взаимного признания территориальной целостности и уважения суверенитета, нашедших свое отражение в заявлениях по итогам переговоров сторон в Праге и Сочи.

Также эксперты отметили, что затягивание данного процесса создает негативный фон как для возникновения дополнительных очагов напряженности в регионе, так и использования ситуация для деструктивных действий в регионе внерегиональных игроков.

Члены РАЭС согласились с необходимостью усиления сотрудничества сторон по экономическому развитию региона, создания, в этой связи, атмосферы доверия и прочного мира в регионе Южного Кавказа, двустороннего сотрудничества в налаживании глобальных и региональных транспортно-логистических коммуникаций. В этой связи была подчеркнута важность реализации положений трехсторонних заявлений по обеспечению разблокировки и дальнейшего беспрепятственного функционирования региональных коммуникаций; возрастание роли реализуемых транспортных коридоров "Север-Юг" и "Восток-Запад", особенно в условиях турбулентности международной транспортно-логистической системы.



