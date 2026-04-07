    В Милли Меджлисе состоялось 13-е заседание Комиссии по экономическому сотрудничеству ТЮРКПА

    В Милли Меджлисе состоялось 13-е заседание Комиссии по экономическому сотрудничеству ТЮРКПА

    В Милли Меджлисе состоялось 13-е заседание Комиссии по экономическому сотрудничеству, а прошедшая сессия была посвящена теме "Реалии и перспективы осуществления совместной экономической деятельности государств-членов ТЮРКПА".

    Как передает Report, об этом сообщили в ТЮРКПА.

    Отмечается, что заседание прошло под председательством главы комиссии, депутата Мажилиса Парламента Казахстана Анаса Баккожаева. На церемонии открытия выступили сам Анас Баккожаев, а также другие члены комиссии - депутаты Милли Меджлиса Азербайджана Агалар Велиев и Фазиль Мустафа, член Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Бекмурза Эргешов, депутаты Великого национального собрания Турции Махмут Ридван Назырлы и Джемаль Энгинюрт, посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма, представитель Северного Кипра в Баку Уфук Турганер, а также заместитель генерального секретаря ТЮРКПА Мухаммет Альпер Хаяли.

    После выступлений члены комиссии обсудили вопросы, включенные в повестку дня, и обменялись мнениями по поводу дальнейшего развития экономического сотрудничества между странами-участницами ТЮРКПА, преодоления современных вызовов, координации деятельности, а также консолидации тюркского мира перед глобальными и региональными угрозами.

    Комиссия рассмотрела и утвердила отчет и рекомендации по основному вопросу, а также подготовленный в ее рамках проект модельного закона "О совместных предприятиях", который будет представлен на 15-й пленарной сессии ТЮРКПА, намеченной на октябрь текущего года в Кыргызской Республике.

    Кроме того, было принято решение провести следующее заседание комиссии в 2027 году в Казахстане по основной теме "Обеспечение экономической безопасности в государствах - членах ТЮРКПА: положительный опыт как применимая модель". В рамках плана работы комиссии на 2027 год также предусмотрена подготовка проекта модельного закона "Об умном городе и селе", как это определено в Стратегической дорожной карте на 2023–2028 годы.

    В Милли Меджлисе состоялось 13-е заседание Комиссии по экономическому сотрудничеству ТЮРКПА
    В Милли Меджлисе состоялось 13-е заседание Комиссии по экономическому сотрудничеству ТЮРКПА
    В Милли Меджлисе состоялось 13-е заседание Комиссии по экономическому сотрудничеству ТЮРКПА
    В Милли Меджлисе состоялось 13-е заседание Комиссии по экономическому сотрудничеству ТЮРКПА
    В Милли Меджлисе состоялось 13-е заседание Комиссии по экономическому сотрудничеству ТЮРКПА
    TÜRKPA-nın İqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının 13-cü iclası keçirilib

    Последние новости

    22:13

    Скончался известный тренер Мирча Луческу

    Футбол
    22:05

    СМИ: Израиль нанес авиаудар по месту встречи иранских чиновников в Тегеране

    В регионе
    21:55
    Фото

    В АФФА состоялось специальное цикловое совещание для клубов Региональной лиги

    Футбол
    21:46
    Фото

    В Милли Меджлисе состоялось 13-е заседание Комиссии по экономическому сотрудничеству ТЮРКПА

    Внешняя политика
    21:40

    Постпред Ирана при ООН: Слова Трампа об уничтожении иранской цивилизации недопустимы

    В регионе
    21:18

    Эрдоган: Мы не одобряем действия, направленные на тотальное уничтожение Ирана

    В регионе
    21:00

    Эрдоган: Потенциал Турции в сфере крылатых и баллистических ракет будет усилен

    В регионе
    20:59

    Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев совершит визит в Азербайджан

    В регионе
    20:57

    Минэнерго США оставило без изменений прогноз по добыче нефти в Азербайджане на 2027 год

    Энергетика
    Лента новостей