В Милли Меджлисе состоялось 13-е заседание Комиссии по экономическому сотрудничеству ТЮРКПА

В Милли Меджлисе состоялось 13-е заседание Комиссии по экономическому сотрудничеству, а прошедшая сессия была посвящена теме "Реалии и перспективы осуществления совместной экономической деятельности государств-членов ТЮРКПА".

Как передает Report, об этом сообщили в ТЮРКПА.

Отмечается, что заседание прошло под председательством главы комиссии, депутата Мажилиса Парламента Казахстана Анаса Баккожаева. На церемонии открытия выступили сам Анас Баккожаев, а также другие члены комиссии - депутаты Милли Меджлиса Азербайджана Агалар Велиев и Фазиль Мустафа, член Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Бекмурза Эргешов, депутаты Великого национального собрания Турции Махмут Ридван Назырлы и Джемаль Энгинюрт, посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма, представитель Северного Кипра в Баку Уфук Турганер, а также заместитель генерального секретаря ТЮРКПА Мухаммет Альпер Хаяли.

После выступлений члены комиссии обсудили вопросы, включенные в повестку дня, и обменялись мнениями по поводу дальнейшего развития экономического сотрудничества между странами-участницами ТЮРКПА, преодоления современных вызовов, координации деятельности, а также консолидации тюркского мира перед глобальными и региональными угрозами.

Комиссия рассмотрела и утвердила отчет и рекомендации по основному вопросу, а также подготовленный в ее рамках проект модельного закона "О совместных предприятиях", который будет представлен на 15-й пленарной сессии ТЮРКПА, намеченной на октябрь текущего года в Кыргызской Республике.

Кроме того, было принято решение провести следующее заседание комиссии в 2027 году в Казахстане по основной теме "Обеспечение экономической безопасности в государствах - членах ТЮРКПА: положительный опыт как применимая модель". В рамках плана работы комиссии на 2027 год также предусмотрена подготовка проекта модельного закона "Об умном городе и селе", как это определено в Стратегической дорожной карте на 2023–2028 годы.