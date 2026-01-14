Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Баку назвал соглашение США и Армении по TRIPP важным этапом реализации Вашингтонских договоренностей

    Внешняя политика
    • 14 января, 2026
    • 17:42
    Баку назвал соглашение США и Армении по TRIPP важным этапом реализации Вашингтонских договоренностей

    Азербайджан считает подписанный накануне между США и Арменией рамочный документ по проекту "Маршрут Трампа" (TRIPP) важным шагом к началу практической реализации Вашингтонских договоренностей Баку и Еревана.

    Как сообщает Report, с таким заявлением выступил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

    "Принятие данного документа в очередной раз демонстрирует приверженность американской стороны договоренностям, достигнутым в рамках Вашингтонского саммита 8 августа 2025 года, а также имеет важное значение для начала практических шагов в данном направлении. Этот процесс также важен с точки зрения выполнения обязательств, взятых на себя Арменией", - подчеркнул представитель МИД.

    Гаджизаде отметил, что обеспечение беспрепятственного сообщения с Нахчыванской Автономной Республикой является одним из ключевых приоритетов для Азербайджана. По его словам, маршрут TRIPP, помимо этого, имеет важное значение с точки зрения диверсификации торговли и транспортных связей в более широком региональном масштабе.

    Напомним, 13 августа министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и государственный секретарь США Марко Рубио на встрече в Вашингтоне приняли рамочный документ по реализации проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP). Согласно документу, Армения обязуется обеспечить упрощенный режим транзита для людей, транспортных средств и грузов между основной территорией Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой в обоих направлениях.

    мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Маршрут Трампа МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде TRIPP Азербайджан Армения Марко Рубио Арарат Мирзоян США
    Azərbaycan XİN TRIPP-in icrası üzrə çərçivə sənədini şərh edib
    Azerbaijan's MFA comments on TRIPP Implementation Framework document

    Лента новостей