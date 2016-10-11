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    В Комитете ООН состоятся обсуждения по Азербайджану

    Обсуждения по Азербайджану состоятся 20-21 октября

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Заседание Комитета ООН по правам человека, который следит за выполнением государствами одного из основных международных договоров по правам человека -  Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП), пройдет в Женеве с 17 октября по 4 ноября. Как сообщает Report, в этот раз в рамках Комитета будут обсуждены Словакия, Польша, Молдова, Ямайка, Колумбия, Азербайджан и Марокко.

    Обсуждения по Азербайджану состоятся 20-21 октября.

    Кроме официальных докладов правительств обсуждаемых стран будут заслушаны представители неправительственных организаций и рассмотрены сообщения частных лиц.

    Напомним, что Комитет ООН по правам человека был образован в соответствии с положениями Международного пакта о гражданских и политических правах. Он состоит из восемнадцати экспертов и рассматривает периодические доклады о мерах, принятых государствами-участниками по претворению в жизнь политических и гражданских прав, признаваемых в настоящем Пакте, и о прогрессе, достигнутом в использовании этих прав. 

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