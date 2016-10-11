В Комитете ООН состоятся обсуждения по Азербайджану

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Заседание Комитета ООН по правам человека, который следит за выполнением государствами одного из основных международных договоров по правам человека - Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП), пройдет в Женеве с 17 октября по 4 ноября. Как сообщает Report, в этот раз в рамках Комитета будут обсуждены Словакия, Польша, Молдова, Ямайка, Колумбия, Азербайджан и Марокко.

Обсуждения по Азербайджану состоятся 20-21 октября.

Кроме официальных докладов правительств обсуждаемых стран будут заслушаны представители неправительственных организаций и рассмотрены сообщения частных лиц.

Напомним, что Комитет ООН по правам человека был образован в соответствии с положениями Международного пакта о гражданских и политических правах. Он состоит из восемнадцати экспертов и рассматривает периодические доклады о мерах, принятых государствами-участниками по претворению в жизнь политических и гражданских прав, признаваемых в настоящем Пакте, и о прогрессе, достигнутом в использовании этих прав.