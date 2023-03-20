В Клайпеде отметили праздник Новруз

В литовском городе Клайпеда отметили праздник Новруз.

В литовском городе Клайпеда отметили праздник Новруз.

Как сообщает спецкор Report в Литве, на праздничном мероприятии, состоявшемся в зале Национального культурного центра, особое внимание привлекли главные персонажи праздника - Коса и Кечал. Были исполнены национальные танцы, гостям предложены азербайджанские блюда и сладости.

В мероприятии, организованном председателем азербайджанского общества Azeris Алиагой Мамедовым, приняли участие представители еврейской, татарской, украинской, немецкой общин, а также гости из Латвии.

Отметим, что мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас поздравил общество Azeris с праздником Новруз.