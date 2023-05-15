В Киеве обсудили интенсификацию отношений с Азербайджаном в условиях глобальных вызовов

В Украинском кризисном медиа-центре прошел круглый стол "Украина — Азербайджан: стратегическое партнерство в условиях вызовов глобальному мировому порядку. Диалог второй".

В Украинском кризисном медиа-центре прошел круглый стол "Украина - Азербайджан: стратегическое партнерство в условиях вызовов глобальному мировому порядку. Диалог второй".

Как сообщает Report, инициатором выступила куратор украинско-азербайджанских проектов Марына Гончарук, мероприятие прошло при поддержке украинского адвокатского объединения Barristers.

Во второй раз в украинской столице собираются аналитики, эксперты из разных секторов для того, чтобы обсудить возможности для развития сотрудничества с Азербайджаном в условиях военного времени. Как отмечают спикеры, необходимо преодолевать новые вызовы, искать возможности для реализации проектов в нынешних условиях военного положения.

По словам бывшего муфтия Духовного управления мусульман Украины "Умма", а сейчас военнослужащего ВСУ, парамедика Саида Исмагилова, азербайджанцы являются самой крупной диаспорой в Украине среди мусульманских. Он также отметил, что украинские азербайджанцы активно задействованы в развитии исламской традиции в Украине. В частности, при строительстве мечетей азербайджанские бизнесмены оказывали помощь. Исмагилов в качестве примера упомянул про мечеть в Мариуполе, которая строилась при финансовой поддержке в том числе азербайджанцев. К сожалению, сейчас мечеть пострадала от российских обстрелов. "Азербайджанская община сделала большой вклад в защиту Украины от российской агрессии. Несколько десятков азербайджанцев погибли в боях, мы чтим память о них, они погибли как герои", - рассказал Исмагилов.

Управляющий партнер адвокатского объединения «Barristers» Константин Глоба рассказал о юридической помощи иностранцам, а также иностранному бизнесу в условиях военного положения. Также по его словам, очень важно развивать сотрудничество между украинским и азербайджанскими адвокатами и юристами, поскольку это поможет вывести на качественно новый уровень разные сферы взаимодействия между нашими странами а также искать решения для ситуаций, которые возникают из-за военного положения и других факторов. "Среди позитивных изменений в законодательном поле для нерезидентов Украины, в том числе граждан Азербайджана — возможность подписывать договор с ВСУ и вступать в ряды ВСУ. Также среди нововведений — автоматическая пролонгация вида на жительство. А с 23.06.23 нерезиденты смогут имея вид на жительство оформлять разрешение на владение оружием.

Украинская адвокатура, юристы и государственные институции — мы сегодня также продолжаем прорабатывать системное видение механизмов по возмещению убытков, полученных в результате военной агрессии России. Это касается как имущества граждан Азербайджана так и азербайджанского бизнеса в Украине. В этом вопросе есть как позитивные, так и неурегулированные аспекты. На сегодня еще отсутствует на государственном уровне утвержденная экспертная методика оценки убытков, но есть частные методики оценки полученных убытков. Поэтому сейчас именно на адвокатах лежит ответственность за качество фиксации полученных убытков. Наше адвокатское объединение ведет приблизительно десять таких дел.

Отдельно хотел бы отметить приведение украинского законодательства к европейским стандартам. Есть нововведения, о которых необходимо знать и азербайджанскому бизнесу. Например, введение международного стандарта автоматического обмена информацией о банковских счетах. Это касается и нерезидентов Украины, то есть, и азербайджанского бизнеса в Украине. Резюмируя, хотел бы поблагодарить тот азербайджанский бизнес в Украине который остается и ведет деятельность в нашей стране, граждан Азербайджана , которые остаются здесь, — это важно для нашего государства, для нашего народа и нашей стойкости", — заявил в ходе круглого стола Константин Глоба.

Встреча украинских депутатов с делегацией из Милли Меджлиса Азербайджана, которые посетили Украину несколько недель тому назад, традиционно прошла в теплой и дружественной атмосфере. Об этом рассказал Александр Мережко – народный депутат Украины, председатель Комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. По его словам, сотрудничество между украинскими и азербайджанскими народными депутатами происходит в рамках ряда международных площадок, в частности ПАСЕ. "И Украина, и Азербайджан на стороне международного права, перед нашими государствами есть похожие вызовы и мы благодарны Азербайджану за последовательную поддержку Украины", - отметил Александр Мережко, комментируя уровень межпарламентского и политического диалога между нашими странами.

Азербайджанские компании заинтересованы в инвестировании и участии в секторе строительства в Украине, заявил Валерий Король — вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины. По его словам, во время встреч с депутатами Милли Меджлиса Азербайджана был обсужден визит представителей деловых кругов Азербайджана в Украину. "Офлайн встречи — это ключевой фактор продуктивных переговоров. Мы со своей стороны также готовы посодействовать визиту украинских деловых кругов в Азербайджан», — отметил Валерий Король. Также он рассказал о ключевых партнерах ТПП Украины в Азербайджане — это AzPromo, Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса (Азербайджана), и Торгово-промышленная палата Азербайджана.

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос рассказал об общих геополитических вызовах, которые есть перед Украиной и Азербайджаном, в частности, факторе России и ее сателлитов — Беларуси и Армении. Отвечая на тезисы азербайджанских спикеров о том, что в Украине не так много пишут про Карабах, Игорь Семиволос отметил, что в Украине есть много экспертов, аналитиков которые уделяют много внимания исследованию Южного Кавказа и регулярно пишут аналитические статьи, которые публикуются на украинских ресурсах, а также эти специалисты часто комментируют события в Карабахском регионе Азербайджана для украинских и азербайджанских СМИ.

"Отдельно отмечу, что ГУАМ была и остается важной площадкой для взаимодействия между Украиной и Азербайджаном. Сегодня также необходимо рассматривать эту организацию в более широком контексте, в том числе говорить о переориентации Украины и Азербайджана на европейские рынки, развитие европейского вектора. Мы понимаем также что перед нашими странами общие вызовы — это в том числе Иран и Россия. А наши страны заинтересованы в установлении мира и стабильности в регионе", — рассказал Игорь Семиволос.

"Украина и Азербайджан сегодня находятся на передовой эрозии мирового порядка. В мире наблюдаются глобальные конфликтные процессы между собственно принципом международного права и банальным правом силы. Тот факт, что международное сообщество довольно инертно реагирует на ситуацию вокруг проблемы заминированности деоккупированных территорий Азербайджана, деятельности и провокаций со стороны незаконных вооруженных армянских формированных и такая же инертность на российскую военную агрессию по отношению к Украине - это все маркёры того, что нестабильность в мире будет только нарастать в ближайшие годы. Украина и Азербайджан заинтересованы в глобальной стабильности и мире, мы имеем схожие вызовы, и поэтому прямой диалог Киев-Баку эффективен, в том числе в реализации международных проектов. Безусловно, нужно отметить что помощь Азербайджана во время серьезного кризиса в энергетическом секторе (который был вызван полномасштабной российской агрессией) в Украине имела исключительно важную роль для нашей страны", - отметил политолог, глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.

Украина является толерантной и мультикультурной страной, в которой азербайджанская община является многочисленной и влиятельной, а отношения с Азербайджаном имеют братский характер. Об этом в рамках круглого стола рассказал офицер командования сил ТРО ВСУ (в гражданской жизни адвокат, помощник народного депутата Украины) Фархад Гулиев. По его словам, азербайджанцы в Украине имеют все возможности для самореализации в разных секторах и влияют на общественно-политическую жизнь в стране. "Еще одной важной традицией, которая начала реализовываться по инициативе президента Владимира Зеленского — Ифтар, который проводится при участии президента, крымских татар, мусульман Украины. В этом году я также был среди тех мусульман, которых пригласили на это мероприятие. Я думаю это очень важная для нашего общества традиция, которая больше развивает взаимопонимание", — поделился Фархад Гулиев. Также спикер отметил, что азербайджанцы с 2014 года в числе тех, кто защищает Украину от российской агрессии.

Медиадиректор крупнейшего в Азербайджане медиахолдинга «Global Media Group», журналист Гамид Гамидов рассказал о необходимости оптимизации сотрудничества между украинскими и азербайджанскими журналистами, а также о важности актуализации в украинских СМИ информации про Азербайджан, его культуру и историю. По его словам, уровень взаимодействия в сфере медиа желает лучшего, и работа в этом направлении важна для обеих стран. Также он отметил, что в Азербайджане хорошо осведомлены о событиях в Украине, объективно освещают происходящее и отслеживают ситуацию в стране.

Директор азербайджанского информационного агентства Report Фуад Гусейналиев рассказал о реализованных проектах, а рамках которых украинские журналисты смогли посетить Азербайджан и деоккупированные территории. По его словам, Report активно развивает сотрудничество а также содействует осведомлению украинских коллег про реалии событий вокруг Карабахского региона Азербайджана. В частности, в этом году был организован пресс-тур украинских журналистов в Азербайджан.

Азер Аллахверанов – председатель общественного совета при Государственной миграционной службе Азербайджана рассказал о помощи украинцам и гражданам Украины азербайджанского происхождения, которая оказывалась после 24 февраля 2022 года. Также спикер выразил интерес к сотрудничеству с украинскими общественными организациями миграционного сектора, обмена опытом. "Для нас интересно развивать диалог с украинскими юристами и адвокатами, взаимодействовать в рамках совместных проектов, предоставлять медиаплощадку для коллег из Украины, чтобы улучшить уровень помощи азербайджанским гражданам в Украине и украинским в Баку", - заявила Кямаля Мамедова, азербайджанский юрист по вопросам миграции, председатель юридической компании и юридической платформы «İNJURİA». Также она подробно рассказала о том, какую юридическую помощь оказывали украинцам в Азербайджане и как сотрудничество продолжается сейчас.

Про роль украинской общины Азербайджана в активизации украинско-азербайджанского диалога рассказала глава Союза украинок Азербайджана Лидия Алиева. Она также рассказала о новых задачах, которые стоят перед украинской диаспорой в условиях вызовов и нестабильности. "Важной является системность и оперативная реакция на новые задачи и ситуации, в которых важно представлять позицию нашей страны и нашего народа", - отметила Лидия Алиева.

Резюмируя, инициатор круглого стола Марына Гончарук отметила важность развития украинско-азербайджанских диалоговых площадок и выразила надежду на то, что подобный диалог посодействует новым проектам и повысит уровень коммуникации между специалистами разных секторов Украины и Азербайджана.